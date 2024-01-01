



任务

游戏中有大量的任务，其中大部分都是在城市以外地区。类型包括消灭敌对势力，拯救人质，拦截敌军车队，逮捕或刺杀特定对象（如敌军领袖），保证某一友军领袖的安全等。

武器

在原版DF1中，一个玩家的随身武器有：匕首和手枪（可选High Standard HDM、或M1911）、主要攻击武器可选（加装HK MP5、M4、M203、M249 SAW、M82）、M40，还有手榴弹、C4炸药包、LAW和空袭用激光指示器。





游戏基础玩法

干员与兵种 ：玩家扮演不同的干员，分为突击、支援、工程、侦察四类兵种，每个兵种都有相符的增益效果和特殊技能。﻿

危险行动模式：玩家组队深入地图，搜刮高价值物资，如"曼德尔砖"，并前往撤离点成功撤离，以获取战利品。﻿

关键技巧与建议﻿

了解地图与物资 ：熟悉地图上的物资刷新点，建筑物和资源区是搜刮的好地方。

熟悉枪械 ：前往靶场试用不同枪械，熟悉其后坐力、射速和精准度等特性，选择适合自己的枪械。

配件搭配：为枪械装配合适的配件，如消音器用于偷袭，瞄准镜用于提高射击精度。

