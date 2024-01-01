galgame豪华版

《三角洲特种部队》（英语：Delta Force，香港和台湾译作“三角洲部队”）是一款第一人称射击游戏，由NovaLogic开发和出版，1998年在Microsoft Windows平台上发行。该游戏设计成一款基于真正三角洲特种部队的军事模拟类游戏。 是一款战术射击游戏，玩家扮演一名干员，通过搜刮物资、完成任务并成功撤离，同时需要了解兵种技能、枪械特性及配件搭配等技巧。对于新玩家，可以关注游戏模式特点，例如“危险行动”模式要求搜集高价值物资并安全撤离。网络连接是游玩流畅的基础，建议使用加速器优化网络。﻿

游戏中有大量的任务，其中大部分都是在城市以外地区。类型包括消灭敌对势力，拯救人质，拦截敌军车队，逮捕或刺杀特定对象（如敌军领袖），保证某一友军领袖的安全等。

在原版DF1中，一个玩家的随身武器有：匕首和手枪（可选High Standard HDM、或M1911）、主要攻击武器可选（加装HK MP5、M4、M203、M249 SAW、M82）、M40，还有手榴弹、C4炸药包、LAW和空袭用激光指示器。


    干员与兵种    ：玩家扮演不同的干员，分为突击、支援、工程、侦察四类兵种，每个兵种都有相符的增益效果和特殊技能。﻿
  • 危险行动模式：玩家组队深入地图，搜刮高价值物资，如“曼德尔砖”，并前往撤离点成功撤离，以获取战利品。﻿

关键技巧与建议﻿

  • 了解地图与物资：熟悉地图上的物资刷新点，建筑物和资源区是搜刮的好地方。
  • 熟悉枪械：前往靶场试用不同枪械，熟悉其后坐力、射速和精准度等特性，选择适合自己的枪械。
  • 配件搭配：为枪械装配合适的配件，如消音器用于偷袭，瞄准镜用于提高射击精度。


