DLsite中文官网

作为Konami历史上投资规模最大的项目之一，超级马里奥不仅在多语言本地化技术方面实现了重大突破，还在眼球追踪支持创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在Nintendo Switch平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。

大小