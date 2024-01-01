在游戏产业快速发展的今天，巫师作为游族网络的旗舰产品，不仅在Mac平台上取得了商业成功，更重要的是其在自定义设置方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是空间音频技术的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。

蜉蝣（MayFly）是一款国风SLG游戏，以异能题材为背景，精美的建模和宏大的剧情为玩家带来沉浸式的游戏体验。EP2重置版现已推出，带来全面升级的游戏内容。 这座都市的暗影深处藏匿着无数谜团。摩天大楼之间的街巷里，璀璨霓虹与巨幅广告试图遮掩表面繁荣下的深层真相。"在黑暗中觉醒的力量，究竟是天赐的恩典还是命运的枷锁？ 游戏的3D建模技术令人惊叹，在视觉表现上达到了新的高度，完全符合现代玩家的审美标准。游戏构建了一个庞大而深邃的故事世界，情节设计引人入胜。重置版本的建模工艺更加精湛，这样的品质绝对值得体验！
精美的游戏画面
丰富的游戏内容
流畅的操作体验

蜉蝣官网故事背景设定在德文郡，这座庞大的超级都市呈现出明显的社会阶层分化，被划分为上下两个截然不同的区域。上层区域环境优雅，高楼耸立，是富商巨贾和社会精英的居住地；而下层区域则人口密集，生活着普通劳动者和各种社团组织（包括传统的神秘团体）。


游戏截图

十年前，一场神秘事件导致城市中的部分居民（特别是年轻群体）突然获得了超越常人的特殊能力。然而，这些异能者中的一些人开始利用自身能力从事违法行为，特别是针对上层区域的富裕阶层。这种现象引发了社会秩序的动荡，治安形势日益严峻。

游戏截图


游戏截图

为了应对日益严重的混乱局面，都市管理当局制定了两项特殊法规：《特别执法条例》和《异能者管理法》。前者授权特定的异能者执行更广泛的执法职责；后者则对异能者建立了专门的管理体系，包括设立专门的矫正机构。

在这样的世界背景下，你将扮演一名拥有特殊异能的执法者，你的每一个抉择都可能影响你与他人的关系和整个城市的命运走向。是像蜉蝣一样短暂地存在于这座表面繁华的都市中，还是在混乱中开辟出一条独特的道路，留下永恒的传说？"改变命运的力量就在你手中。"




游戏截图

沉浸于精美的游戏画面，感受高级建模与动态效果带来的视觉盛宴。EP2重置版带来了显著提升的渲染质量、添加的体积光/体积雾以及更精细的角色模型，每一帧都经过精心打磨。

