🗓️ 马上下载梦幻西游单机

梦幻西游单机梦江南版本，一直是很受欢迎的经典版本，任务完善，玩法仿官。很多小伙伴一直在找，今天终于有了全套源码，包括网关源码和GM工具源码。版本还配有手机端文件（有兴趣自行研究）。 ！

梦幻西游单机

游戏大小：5G左右

支持系统：win7/10/11  64位系统

产品详情说明：全套源码+GM工具+双端编译教程+局域网外网架设视频教程


重要说明必看！！：

1、梦幻西游单机版本包括全套源码，及建架设设教程。虽说已经很完善，但不保证完美！这点老手应该都知道，只要是网单就一定存在BUG，不可避免

2、本站录制了详细的局域网及外网架设教程（外网请根据视频教程自行研究，本站不参与！）源码仅供个人学习使用，请勿商用！


产品详情：梦江南版本，一直是很受欢迎的经典版本，任务完善，玩法仿官。很多小伙伴一直在找，今天终于有了全套源码，包括网关源码和GM工具源码。


版本还配有手机端文件（有兴趣自行研究）。 ！


[新增]新增会员卡功能共享仓库.共享召唤兽仓库.


[优化]同等级法宝只能携带一个，优化成可携带二个.


游戏截图

[新增[新增灵饰自选礼包.装备自选礼包。


[新增]增加超级赐福系.召唤兽可通过携带技能数量增加赐福进化。

游戏截图


[新增]防官超级技能43个！依据防官属性

游戏截图


[新增]文韵墨香环任务，可在长安文韵使者处领取.积分可兑换商品


[新增]新增超级红孩儿。恶魔泡泡，超级飞镰，自在心袁，进阶沙暴，超级神柚


梦幻西游单机[新增[挑战GM.每天可挑战1次


[新增]各礼包物品，双倍掉宝符.钟馗令牌.副本重置丹


[新增]门仿官房屋系统，优化房屋


[所增]修改比武大会，1v1.3v3.5v5模式，优化比武


[新增]门新童子之力，副本BOSS挑战每天可以挑战3次。


[新增]新轮回境，共7层.


[新増]新22套新祥瑞.通天塔10层到100层称号

游戏截图


[新增]新雁塔地宫共100层，全新自定义可任意修改。


[新增]新26套战斗锦衣.16套全新光环.

