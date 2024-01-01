多娜多娜一起做坏事吧

操作指南

Yuzusoft全集

绝对的美少女游戏神作。剧情方面，一周目整体是线性的，一路打下去就好。二周目主要影响玩法和强度养成部分，还有老板线。每个女角色都有结局，要求应该是不能被牛且好感度达标

