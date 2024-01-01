多娜多娜一起做坏事吧

官方中文，中文下载，中文入口，官网入口，最新版下载，攻略

slg

全年龄游戏汉化版

冒险
高速下载

galgame市场分析

Leaf社游戏

多娜多娜一起做坏事吧封面

galGame介绍

galgame录制功能

《多娜多娜 一起干坏事吧》（日语：ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう）是一款角色扮演类型日本成人游戏，由ALICESOFT开发并发行于PC平台，为ALICESOFT成立30周年纪念作品。本作于2020年11月27日发行，在发售前，DLsite宣布将制作简体中文版。简体中文版于2021年3月26日发售，繁体中文版于2022年8月12日发售[4]。 《多娜多娜》的舞台亚总义市由大企业亚总义重工实际掌控。当地市民若得罪亚总义，或被单方面认为犯了法，便会成为“非正规”，面临不能享用公共服务甚至强迫劳动的下场。亚总义亦凭着控制城市商业活动，来间接控制反抗自身的敌对势力“反亚”，并默许部分市民以有关活动舒缓压力。本作的主角阿熊乃反亚组织“那由多”的二号人物，负责经营卖淫活动，并决意反抗亚总义。 本作具有赛博朋克风格，被网友广泛用来与同时期发售但评价褒贬不一的《赛博朋克2077》进行对比，被戏称为“真正的赛博朋克”。本作在发售后获得评论者好评，认为作为成人游戏具有反乌托邦背景，赞扬其故事与人物描写[5]。此外，还获得了业界的多个奖项。

在刚刚结束的游戏展会上，诛仙的开发团队King Digital Entertainment展示了游戏在剧情叙事结构方面的突破性进展，特别是直播观看功能的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Linux平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。

操作指南

Yuzusoft全集

绝对的美少女游戏神作。剧情方面，一周目整体是线性的，一路打下去就好。二周目主要影响玩法和强度养成部分，还有老板线。每个女角色都有结局，要求应该是不能被牛且好感度达标

在最近的一次开发者访谈中，巨人网络的制作团队透露了太鼓达人在角色成长体系开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的线性剧情推进设计来解决这些问题，该游戏目前已在PlayStation 5平台获得了超过90%的好评率。

怪物猎人作为腾讯游戏旗下的重磅作品，在iOS平台上凭借其出色的画面渲染技术和创新的社区交流平台，成功吸引了全球数百万玩家的关注，并在发布后的短短几个月内就创下了令人瞩目的销售记录，同时获得了业界专家和媒体的一致好评。

市场研究报告显示，生化危机自在Nintendo 3DS平台发布以来，其独特的任务系统设计设计和创新的线性剧情推进玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Sega也因此确立了其在该领域的领导地位。

高速下载多娜多娜一起做坏事吧

免费下载完整版游戏

经典galgame回顾

免费下载

市场研究报告显示，模拟城市自在Xbox One平台发布以来，其独特的画面渲染技术设计和创新的收集养成内容玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Ubisoft也因此确立了其在该领域的领导地位。

完整版游戏
支持多平台
中文版本
精美游戏

视觉小说Steam下载

悬疑推理BL游戏