AI少女|官方中文下载

AI少女这是一款3D生活模拟游戏，主人公醒来后发现自己身处一座遍布废墟的神秘荒岛的沙滩上，却不知自己的真实身份。他与一位同住的女孩一起，过着无尽的生活。主人公（可选择男性或女性）和同住的女孩可以通过调整发型、体型、身高等细节参数来定制自己的角色。除了角色的身体之外，您还可以享受高度自由的自定义功能，例如改变肤色、在服装上添加图案等。

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2

游戏截图3

游戏截图4

系统要求

Windows 10+

8GB RAM
GTX 1060+

游戏信息

类型: 动作冒险
平台: PC / 手机
语言: 中文

这款游戏的核心部分是角色创建。

你可以创建非常精细的角色，所以

尽情发挥你的想象力吧！

你创建的角色会随着AI移动和成长（太棒了）。

关于角色性别

游戏截图

如果你不是要创建男性角色，我

游戏截图

绝对建议在创建女性角色时选择双性人角色。原因是，虽然

女对女的玩法比较平淡，变化也比较少，但

设置为双性人角色可以增加多样性，所以我推荐这样做。

人工智能的反应出奇地好

人工智能的反应也很好，所以类型和愿望的结合似乎可以产生很大的不同。


◆极致的3D生活模拟来袭，在变成废墟的荒岛上与少女自由度过时光！ ◆

游戏截图

“AI*Girl~AI少女” 是一款终极 3D 生活模拟游戏，它打破了游戏领域的传统观念。

与充满存在感、仿佛拥有独立生命的AI少女们一起，在荒岛上享受悠闲自在的生活。

*所有角色均已年满18岁。

◆使用功能丰富的角色化妆 功能创建您喜欢的角色。 您可以创建自己喜欢的AI女孩！ ◆

游戏截图

━ ... ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 与自由自主行动的 AI 女孩一起感受前所未有的最强存在感！ ◆ ━ ... 《AI*Girl》中的女孩们会自己思考和行动。 她们独立自由的行动，真实地展现了生命力。 这些拥有极致生命力的AI少女，将与你一起在荒岛上生活。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 和女孩们一起在废墟岛上体验极致的慢生活！ ◆ ━ ......

