幸福岛幻想官网|中文免费下载

冒险家“罗恩”带领一只探险小队，调查常年风暴肆虐的漩涡中心，结果探险船在风暴中解体。 昏迷中被海水冲刷到了一个几乎与世隔绝的小岛（幸福岛幻想）。 醒来后，村长告诉他这里是“幸福岛”，想要离开就要等待下一次“祭祀日”，于是罗恩就住了下来。 在这里他结识了几位美丽的女孩，村长的女儿、妩媚的未亡人、神秘的女神、新婚的少妇等等。 在这些红颜知己的帮助下，成功解开了岛上风暴的秘密，并发现了远古的宝藏。 ------------------------------------------------------------------

游戏截图

幸福岛幻想游戏元素

游戏截图

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

游戏截图

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；

游戏截图

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

游戏截图

幸福岛幻想BUG修复

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

优化

游戏截图

【1】优化部分显示遮挡问题。

