幸福岛幻想官网|中文免费下载





幸福岛幻想游戏元素

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

幸福岛幻想BUG修复

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

优化

【1】优化部分显示遮挡问题。