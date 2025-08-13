作为新一代游戏的代表作品，崩坏星穹铁道在Epic Games Store平台的成功发布标志着Square Enix在跨平台兼容领域的技术实力已经达到了国际先进水平，其创新的用户创作工具设计也为同类型游戏的发展指明了方向。

玩法说明

游戏特色

欢迎来到轻松又个性的仗剑传说-坎斯汀世界！ 在坎斯汀世界中，你将化身为勇敢的冒险者，在杖剑双子的协助下拯救这片大陆。在这里，你将拨开层层迷雾，发现散落各地的珍稀宝物，体验自由探索的异世界冒险。 超过200种技能自由搭配，打造专属于你的战斗风格。当然，旅途中你也会邂逅来自各地的伙伴，与他们并肩作战，共同挑战神秘的圣兽。 《杖剑传说》是一款怪轻松的异世界冒险手游。 在这里，你将作为冒险者，去自由探索坎斯汀世界的每一个角落。 你将会在这里拨开地图迷雾，寻得掉落在各地的珍稀宝物，体验轻松爽快的异世界之旅。当然，在旅途的过程中，你还会邂逅各色伙伴，与他们并肩作战，共同挑战神秘的圣兽。 快来开启一场超轻爽的异世界之旅吧！ 【睡觉变强真放置】 窝在柔软床榻，睡觉就能成长。浮空岛上坐看云起，小木屋里观日升月落，边数羊边变强。 【欢乐冒险真轻松】 邂逅冒险伙伴，幻兽结伴同游。谈笑间战胜强敌，旅途有你才有趣。 【超爽战斗真无羁】 掌握剑技魔法，肆意支配战场。解放双手的自走式战斗，炸裂输出引爆全场。 【世界探索真自由】 探索国度地图，领略各地风貌。地图中的隐藏任务和未知宝藏等你来解锁！ 【地图寻宝真惊喜】 世界有多大，宝藏就有多少！探索过程充满了未知与惊喜，随时随地获取珍稀宝物！ 【随心转职真好玩】 职业自由切换，打破职业限制，减少你的练级负担！ 【技能搭配真无限】 告别职业的刻板印象，百变技能等你搭配。专属角色由你打造！

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC / 移动端
语言 中文
大小 约 2GB

系统要求

Windows 10 或更高版本
8GB RAM 内存
GTX 1060 或同等显卡

游戏秘籍


仗剑传说游戏特色：

异世界轻冒险：玩家穿越到坎斯汀世界，自由探索地图，寻宝探险。

轻松放置玩法：核心为“睡觉变强”的放置养成机制，让玩家可以轻松成长。

自由探索与社交：游戏采用竖屏2D探索模式，包含隐藏任务、未知宝藏和丰富的世界地图。

无羁战斗与技能搭配：采用解放双手的自走式战斗，支持百变技能搭配和随心转职。

伙伴与幻兽：玩家可以邂逅各种伙伴，与幻兽结伴同游，并肩挑战神秘的圣兽。

游戏背景：

游戏由厦门雷霆网络科技股份有限公司代理，于2025年5月29日公测，支持Android 7.0以上版本。

它是一款以异世界为背景的MMORPG，注重轻松愉快的冒险体验。


仗剑传说更新

1.1.0 (152984)2025/09/11

羽之国内容即将于S2渊虹邂羽结束后开启!

一一数百年前,混沌侵袭了高天之上的辉煌之国。

黑暗笼罩万物,英杰们燃烧生命,筑起最后的壁垒..

命运之子啊,请为世间带来希冀的光芒吧。

--------------------------------------------------------

【羽之国新增内容】

1.开启羽之国国度地图

-新增5阶转职及其对应技能

游戏截图

-新增羽之国系列古遗物

-新增羽之国副本及其对应套装

-新增玩法「羁绊冒险」

2.开启S3赛季混沌终焉

-新增赛季独立地图「星海巡游」

-非赛季等级上限提升

游戏截图


仗剑传说【坎斯汀音乐节】开启预约!

为所有预约活动的冒险者都准备了音乐节伴手礼--

1.预约就送晨星!

2.洛天依周边随机掉落!

呼朋唤友领坎斯汀土特产!

异世界的天外来物随机抽!

快和朋友们一起来参加音乐节吧!

查看

1.0.9 (152836)2025/08/28

游戏截图

1.0.0 (152730)2025/08/13

1.新增《蔬菜精灵》X《杖剑传说》联动第二期活动「菜就多玩」-8月18日开启

🗿 中文版下载仗剑传说|手游

开启您的游戏冒险之旅

免费下载 完整版游戏 · 立即体验
安全下载
高速安装
完全免费

