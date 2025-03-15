01 / 05
和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82

和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82封面
存档攻略,官方中文

TAGS: 角色扮演 电脑
妹与同居×动作战斗×Roguelike×开放世界的奇幻RPG游戏！ 玩家在与妹妹一起生活的同时，在地下城里扮演独自冒险者。 为了治愈妹妹特殊的体质，玩家不断地寻找用于制作万能药剂“红髓液”所需的材料。 如果在规定时间内无法完成，妹妹将会……！ 回到家冒险后，玩家会与妹妹共度宝贵时光。 用收集到的食材为妹妹做饭，分享冒险的故事，一起玩游戏或一起睡觉。 作为一个培养游戏，玩家需要仔细观察妹妹的成长，并感受到作为哥哥的成就感。 随着与妹妹关系的加深，将解锁更多互动！ [超越兄妹之情] 日复一日的亲密生活也会给两人的感情带来悄然变化……！ 偷偷观察妹妹的睡脸，偷偷进入浴室！ 晚上对无戒心的妹妹恶作剧，或者在玩游戏时不经意地捉弄！ 尽情感受妹妹的可爱之处，但不要惹妹妹厌恶哦！

核心特色

  • 沉浸式游戏体验
  • 精美的视觉效果
  • 丰富的游戏内容
  • 多平台支持
和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82更新日志：

v0.82

galgame绿色版

新增了女仆兔BOSS战

新增了河之主BOSS战

为遭遇机甲事件增加了一些细节

重制了炸鱼玩法

新增了道具和装备

新增了一个敌人

2025/03/15 

0.7更新履历：

-初步实装额外的洗面所妹妹手交动画（后续需要继续更新）

-初步实装厕所妹妹口交动画（后续需要继续更新）

-早晨起床后可以选择跳过流程

-洗发水相关事件修改了触发条件，哥哥一个人洗澡时出现新的操作

-增加了哥哥空手作战的能力

-实装了一些武器和装备

-优化了弓的攻击模式

-实装了商店车，目前只能通过”战车”塔罗牌进行召唤

-初步实装卢恩符文Ansuz，允许玩家自定义编写其他玩家可见的文字

-优化了自动更新的触发机制

0.21更新履历：

修复了所有0.2版本已知的BUG

0.2更新履历：

新增了获得游戏机后和妹妹的互动事件

新增了和妹妹一起洗澡的选项和事件

新增了厕所场景和相关事件

修复了一些0.1版本的遗留BUG

完全重制了ARPG系统，请耐心等待内容补充

新增了怪物类型

新增了地图类型


【即时战斗】

采用键盘和鼠标的即时战斗模式，玩家通过技能和装备的组合获得新的战斗体验。

每个地下城层都是独特的挑战，如果不灵活运用战术和技能，就无法取得胜利。

通过深入探索，解锁新的技能和装备，提升自己的战斗力。

【Roguelike！开放世界！】

每次进入地下城，地形、敌人、宝藏等都会略有变化，提供无尽的重玩价值和挑战。

玩家需要在每次探索中学习适应，并深入挖掘地下城的秘密。

【与妹妹的生活】

回到家冒险后，玩家会与妹妹共度宝贵时光。

用收集到的食材为妹妹做饭，分享冒险的故事，一起玩游戏或一起睡觉。

作为一个培养游戏，玩家需要仔细观察妹妹的成长，并感受到作为哥哥的成就感。

随着与妹妹关系的加深，将解锁更多互动！

【超越兄妹之情】

日复一日的亲密生活也会给两人的感情带来悄然变化……！

偷偷观察妹妹的睡脸，偷偷进入浴室！

晚上对无戒心的妹妹恶作剧，或者在玩游戏时不经意地捉弄！

尽情感受妹妹的可爱之处，但不要惹妹妹厌恶哦！



恋爱游戏官网下载


Windows / Mac / Linux
安全认证

