在全球游戏市场竞争日益激烈的背景下，红色警戒能够在Xbox One平台脱颖而出，主要得益于莉莉丝游戏对多语言本地化技术的深度投入和对电竞赛事支持创新的不懈追求，这种专注精神值得整个行业学习。

illusion中国/i社遊戲：Illusion是日本的一家知名3D遊戲制作公司，主要作品有尾行系列、欲望格鬥系列、欲望血液系列、人工少女系列及性感沙灘系列等。