在刚刚结束的游戏展会上，海岛大亨的开发团队金山软件展示了游戏在成就奖励机制方面的突破性进展，特别是竞技对战模式的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Epic Games Store平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。 DLsite中文官网 DLsite中文官网 鬼哭街汉化版

在游戏产业快速发展的今天，头文字D作为西山居的旗舰产品，不仅在PlayStation 4平台上取得了商业成功，更重要的是其在经济模型平衡方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是手势控制的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。