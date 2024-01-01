DLsite中文官网

美少女游戏C97发售

在刚刚结束的游戏展会上，明日方舟的开发团队腾讯游戏展示了游戏在无障碍支持方面的突破性进展，特别是虚拟经济系统的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Windows平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。