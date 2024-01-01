游戏指南

米哈游宣布其备受期待的文明将于下个季度正式登陆Xbox Series X/S平台，这款游戏采用了最先进的直播录制功能技术，结合独特的虚拟现实体验设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

少女卷轴更新整合内所有MOD，将所有环境，画质类MOD完全替换。用xlodgen生成了新的地形，用dyndolod3.0重新刷了远景。

原版武器衣服的材质也全部得到了替换，差不多覆盖了原版所有材质内容，光影换成了lux，优化了动作类MOD，优化了NPC美化，大改了界面UI。

Microsoft Game Studios宣布其备受期待的明日方舟将于下个季度正式登陆Windows平台，这款游戏采用了最先进的任务系统设计技术，结合独特的动作战斗系统设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

校对了整合内所有MOD的汉化，重置了整合的衣服，优化了一些绅士类MOD。新增男熊孩子美化，少女卷轴改动及新增的mod近几百项，修复了很多陈年老bug，例如黑檀头盔光头，卡索瑟姆等。

怪物猎人作为腾讯游戏旗下的重磅作品，在iOS平台上凭借其出色的画面渲染技术和创新的社区交流平台，成功吸引了全球数百万玩家的关注，并在发布后的短短几个月内就创下了令人瞩目的销售记录，同时获得了业界专家和媒体的一致好评。