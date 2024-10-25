Riot Games宣布其备受期待的逆水寒将于下个季度正式登陆Epic Games Store平台，这款游戏采用了最先进的bug修复流程技术，结合独特的直播观看功能设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

极品采花郎

v1.3.1,最新,官方中文下载

#电脑 #角色扮演
极品采花郎封面

催泪galgame作品

游戏截图

选择系统同人游戏

极品采花郎这是一款由[Salamander Interactive]开发商在2号上架steam平台 游戏主打的是肝！还是肝！重生之我在异世界当牛马 但是人物建模跟脸部都做的非常不错~难怪西门庆喜欢潘金莲 因为官方还没有做完整版，所以…但该有的上堡必须有的

游戏截图1

1
游戏截图2
2

恐怖惊悚GL游戏

游戏截图3
3
游戏截图4
4

分支剧情18禁游戏

游戏截图5
5

Muv-Luv完整版

核心特性

探索游戏的强大功能

版本控制完整

游戏版本持续更新维护

性能优化极致

底层引擎深度优化调校

系统高度集成

模块化架构无缝整合

使用攻略

掌握核心玩法技巧

你扮演的主角穿越到了异世界的一家医馆杂役铁柱的身上。

为了返回现世，你需要达成一些特殊条件。

在达成条件的过程中，你将与美女们朝夕相处一段时日。

期间你会了解她们的故事，满足她们的需求，逐渐深入地发展亲密关系。

极品采花郎更新日志

游戏截图

1.3.1更新日志 2025.01.22

1、增加特别鸣谢

2、优化部分任务提示

3、修复角色眼球显示异常

4、修复玄霜部分体位显示异常

5、修复蛮女服务选项不消耗钱币

6、优化蛮女服务钱币不足的提示

7、优化部分动作穿模

V1.3.0 重大更新-2025-01-21

游戏截图

新角色 侠女-玄霜相关内容正式上线

内容包含角色剧情、专属玩法、多个全新的体位

完成前置剧情后解锁：

1、完成崔莺儿剧情

2、完成蛮女前置剧情

新增蛮女支线剧情（码头商人处触发）

极品采花郎优化修改：

1、金手指新增获得食物指令

2、设置增加是否锁帧选项（默认不锁帧）

3、设置增加摄像机纵向操作反转选项

4、传送动画调整为只有首次会播放

5、修复攻略后彤姨的互动任务无法完成

6、修复部分对诗的选项重复

V1.2.3 更新日志-2024-12-20

游戏截图

1、 新增夜袭，子时交互睡觉中的5心角色可进行夜袭

夜袭后解锁夜袭体位

夜袭后在对应房间醒来

2、优化高潮时手和头部的穿模问题

3、修复彤姨晨袭体位有部分时候手异常抽搐

4、修复彤姨鱼接鳞体位第一人称视角穿模

5、修复英文语言下绯燕发病的过场异常中断

6、修复特殊情况下绯燕互动后进入调教游戏异常

V1.2.2 更新日志-2024-11-26

游戏截图

1、新增晨袭功能

极品采花郎角色剧情推进到特定阶段后，每天起床概率触发晨袭，触发后解锁晨袭体位

2、新增男主房间内的自由H

3、修复部分分辨率下屏幕边缘弹窗显示异常

PS：关于下个版本侠女的更新，原定12月的版本预计可能需要延期3-4周才能完成。圣诞节版本调整为增加夜袭功能，可攻略角色均可解锁1个全新的夜袭体位。

V1.2.1 更新日志-2024.11.06

优化修改：

1、H模式增加灯光选项，可选择氛围光

2、优化第一视角增加防抖效果

3、优化崔莺儿脸部模型和妆容

4、修复绯燕斗法看向异常

V1.2.0 重大更新-2024.10.25

1、增加新的部位装扮，肚兜、裹胸、裙子等

极品采花郎官网每种款式都可单独选择颜色或图案供玩家自由搭配

2、剧情配音重制（无常相关暂时不变）

3、优化跳跃动作

游戏截图

4、修复伞店老板没有卖出选项

5、修复猿博姿势时头部跟随摄像机旋转角度异常的问题

6、修复草堂楼梯下方卡脚的问题

开始游戏

立即获取完整游戏体验

点击下载游戏 完整版 · 无限制畅玩

