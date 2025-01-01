美少女游戏夏季CM

通过安装MOD，可以使用原本不存在的功能、参数、服装、发型等部分。

MOD 通常指非官方制作的修改数据，AI少女本页面将遵循此规则，并在确认后立即添加“AI*Shoujo”用户制作的 MOD 文件信息。由于

MOD 的性质，安装 MOD 的风险由您自行承担，并且您应该了解在使用 MOD 之前需要具备一定的知识，例如备份游戏数据并积极研究安装方法。

AVG高清重制版

硬修改

此方法涉及使用同名的修改文件覆盖游戏配置文件。这被称为

“覆盖法”。这是最简单的安装方法，但除非您事先复制原始文件，否则您将无法将游戏恢复到安装前的状态。

不覆盖文件而只是将文件添加到AI少女游戏配置文件夹的模组也称为 HardMod，以区别于 zipmod。

都市恋爱GL游戏

Zipmod

这是一个无需解压即可运行的模组，文件扩展名为 .zipmod（或简称 .zip）。这样做的好处是，您可以安装和卸载模组，而无需修改游戏配置文件，只需将它们放在指定的文件夹中即可。

回滚到之前的状态很容易，但您需要事先准备好 BepInEx 及其插件“Sideloader” 。

香草

指未安装任何模组的原始游戏状态。游戏术语，类似于未添加任何配料（模组）的冰淇淋。