Key社全集
女神v0.15赞助 AI版
【国风SLG/汉化/动态】12女神v0.15赞助 AI版【PC+安卓/4.99G/更新】12 Goddesses [v0.15]
女神v0.15赞助 AI版。专业的游戏平台，为您提供优质的游戏体验。
（名字可更改）–一位 69 岁的老人，像往常一样戴上耳机，躲在家里看 JAV。嘭！一架飞机撞进了老人的房子。他当即死亡。老拜登的灵魂穿越了时空。当他睁开眼睛时，发现自己躺在悬崖下，身体是一个弱小的少年。他瞬移到了另一个世界变更日志：耶，我們終於發布了 v15。這是一個中等規模的版本（內容約 30-40 分鐘）。
游戏信息
类型
动作冒险
平台
PC/Mobile
语言
中文
大小
2.5GB
整個遊戲現在總共有~9.5小時的內容。主線劇情在本作中結束。現在，我們將著手製作最終的後宮真結局之前的四個結局。根據我們的顧客的投票，下一個版本將是 Tia/Natalie 路線和結局。我們將從今天開始開發下一個版本。感謝您的耐心等待與支持。變更日誌內容中型版本，遊戲時間約 30 分鐘陵墓內最後弧線的延續為後續版本中的路線選擇做準備
系统要求
Windows 10+
8GB RAM
50GB 存储
