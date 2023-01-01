乙女游戏中文版

欲望之尾

由同人社团「Blue Bone」在 2023 年推出的绅士冒险 RPG《欲望之尾》确认由芒果派对代理推出《欲望之尾 Remastered》，该 Steam 版本预计于 2026 年推出，预定支援中文。 《欲望之尾》故事描述一个男性遭到天神清算而消灭殆尽的异世界，仅有女性获得了长寿与无病痛的身体，但时间一久女性的内心欲望却具象化为「欲尾」并催生出雄性魔物与魔人，使世界陷入无尽的性欲与战乱之中。 就在这黑暗的时代，女神创造世上唯一的男性，「光明使者 艾尼克」降临于世，令他的光明精华净化被魔物玷污的肉体能力，深入熟女们孤独而被欲望支配的内心。 而《欲望之尾》玩法则为常见 RPG Maker 架构，游戏有达 15 小时的剧情战斗与探索内容，还有烹饪、钓鱼、采集、合成等丰富的生活系统 而男主角作为世上唯一的男性，其任务不只是击败魔物，还要用温暖纯净的心灵，为熟女们带来爱与救赎，以解开她们身上的诅咒，游戏内可触发 H 场景的 NPC 多达 17 位角色（含主线与支线）。 而《欲望之尾 Remastered》版本则因应玩家意见，将将过度老态的角色「重新拉皮」施以回春，并重新润饰全部文本，让剧情对话更加自然。

游戏信息

类型 动作冒险

平台

PC / 移动端
语言 中文
大小 约 2GB

系统要求

Windows 10 或更高版本
8GB RAM 内存
GTX 1060 或同等显卡

