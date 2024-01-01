💖
🎮 后宫酒店|Harem Hotel

V0.19,中文官方下载最新

乙女游戏硬盘版

 免费下载

AVG汉化版

热门galgame讨论

震撼结局恋爱游戏

后宫酒店|Harem Hotel

Fate系列下载

游戏故事

是一款由欧美[Runey]工作室制作的大名鼎鼎的大型SLG游戏 制作时间长达四年，更新了巨多内容 可以说，是一款质量极其之高的SLG游戏 在一个很平和的小镇中，我们的主角算是一个中产阶级， 因为他继承并且经营着一个不算很大的旅馆， 然而过了没多久主角发现这个旅馆并没有想象中的那么简单， 因为他发现这里似乎除了他，再也没有出现过任何一个男性。 这种奇怪的感觉让我们的主角起了疑心，很快，主角就发现了这个原来这一切， 居然都是一场精心策划很久的阴谋

攻略秘籍

作弊菜单：symxmenu

输入作弊码位置在自己房间电脑

作弊菜单在设置界面！

花园： 增加了可耕种的花园

galgame豪华版

为花园增加了温室

为花园 增加了 3 个地块层

增加了 9 种作物（3 种独特的精灵作物）

游戏截图

为花园增加了升级

游戏截图

添加 Jin 作为园丁

为花园增加了 2 个活动

探索内容：

1 个公园活动

增加了美食驱动迷你游戏

为公园增加了地图和商店

Jin： 5 个活动

杂项：

重新设计了每个角色房间中的“你好吗？”按钮。 （每个主角现在都会对最近的事件发表评论）

向 Lin 的画廊添加了 11 个场景

游戏截图

向 Kali 的画廊 添加了 9 个场景

游戏截图

向 Ashley 的画廊 添加了 10 个场景

游戏截图

向 Maria 的画廊 添加了 14 个场景

向 Android 的画廊 添加了 12 个场景

向 F&E 的画廊 添加了 10 个场景

游戏截图

向 Autumn 的画廊 添加了 12 个场景

向其他画廊添加了 21 个场景


galgame分辨率设置

作为 Beta4 版本，此次更新聚焦于提升游戏的完整性和可玩性。在剧情方面，新增了多条角色专属故事线，让后宫中的每位角色形象更加丰满，玩家通过与她们深入互动，能解锁更多隐藏剧情，感受不同角色背后的故事。

在酒店经营系统上，优化了多项管理机制，新增了更多可经营的设施和服务项目，玩家可以根据自己的策略打造独具特色的后宫酒店，提升酒店的知名度和收益。同时，修复了之前版本中存在的一些 BUG，让游戏运行更加稳定流畅。

《后宫酒店 / Harem Hotel》作为精品 SLG 大作，将酒店经营的策略性与后宫题材的情感互动完美融合。玩家不仅需要精心规划酒店的运营，合理分配资源，提升服务质量，还要处理好与后宫角色之间的关系，通过互动培养感情，解锁更多特殊事件和剧情。

后宫元素是其最大亮点之一，游戏中塑造了众多性格迥异、各有特色的角色，每个角色都有自己独特的背景故事和互动方式，玩家可以根据自己的喜好与她们发展关系，体验多样化的情感路线。官方中文的支持让国内玩家能更深入地理解游戏剧情和角色心理，提升游戏的代入感。

好感度系统视觉小说

奇幻冒险恋爱游戏

