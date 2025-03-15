和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82

和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82更新日志：

v0.82

新增了女仆兔BOSS战

新增了河之主BOSS战

为遭遇机甲事件增加了一些细节

重制了炸鱼玩法

新增了道具和装备

新增了一个敌人

2025/03/15

0.7更新履历：

-初步实装额外的洗面所妹妹手交动画（后续需要继续更新）

-初步实装厕所妹妹口交动画（后续需要继续更新）

-早晨起床后可以选择跳过流程

-洗发水相关事件修改了触发条件，哥哥一个人洗澡时出现新的操作

-增加了哥哥空手作战的能力

-实装了一些武器和装备

-优化了弓的攻击模式

-实装了商店车，目前只能通过”战车”塔罗牌进行召唤

-初步实装卢恩符文Ansuz，允许玩家自定义编写其他玩家可见的文字

-优化了自动更新的触发机制

0.21更新履历：

修复了所有0.2版本已知的BUG

0.2更新履历：

新增了获得游戏机后和妹妹的互动事件

战斗系统同人游戏

新增了和妹妹一起洗澡的选项和事件

新增了厕所场景和相关事件

修复了一些0.1版本的遗留BUG

完全重制了ARPG系统，请耐心等待内容补充

新增了怪物类型

新增了地图类型





【即时战斗】

采用键盘和鼠标的即时战斗模式，玩家通过技能和装备的组合获得新的战斗体验。

每个地下城层都是独特的挑战，如果不灵活运用战术和技能，就无法取得胜利。

通过深入探索，解锁新的技能和装备，提升自己的战斗力。

galgameC100发售

galgameSteam下载

【Roguelike！开放世界！】

每次进入地下城，地形、敌人、宝藏等都会略有变化，提供无尽的重玩价值和挑战。

玩家需要在每次探索中学习适应，并深入挖掘地下城的秘密。

【与妹妹的生活】

回到家冒险后，玩家会与妹妹共度宝贵时光。

用收集到的食材为妹妹做饭，分享冒险的故事，一起玩游戏或一起睡觉。

作为一个培养游戏，玩家需要仔细观察妹妹的成长，并感受到作为哥哥的成就感。

随着与妹妹关系的加深，将解锁更多互动！

galgame神作推荐

【超越兄妹之情】

日复一日的亲密生活也会给两人的感情带来悄然变化……！

震撼结局美少女游戏

偷偷观察妹妹的睡脸，偷偷进入浴室！

晚上对无戒心的妹妹恶作剧，或者在玩游戏时不经意地捉弄！

尽情感受妹妹的可爱之处，但不要惹妹妹厌恶哦！

























