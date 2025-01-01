✒️ 游戏教程

青之大脑中有29种敌人与陷阱登场！

青之大脑游戏中还会根据战败时会播放根据敌人不同而变化的2D动画，每段演出都具有独特风格与表现力。

此外，游戏全程搭载高品质且真实的音效，进一步增强沉浸感。

作为三七互娱历史上投资规模最大的项目之一，梦幻西游不仅在跨平台兼容技术方面实现了重大突破，还在线性剧情推进创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在iOS平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。

拥有重量感与破坏力的多种硬核武器

根据各类枪械的性能，给予敌人的破坏表现也会发生变化。

游戏内设有后坐力系统，不同武器拥有各自的威力与击退效果。