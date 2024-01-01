蛇之交响曲|Symphony of the Serpent封面
蛇之交响曲|Symphony of the Serpent

V2433汉化版,官方中文入口

蛇之交响曲是在一个被性病毒吞噬的世界里，一个年轻人发现自己迷失在远离家乡的大城市里，并拥有一件神秘的遗物。 在一群美女的帮助下，发现你的身份，并揭露一个让天堂和地狱陷入战争边缘的复仇阴谋！

游戏特色

战斗系统

流畅的动作战斗体验

开放世界

自由探索广阔的游戏世界

多人合作

与朋友一起享受游戏乐趣

成就系统

丰富的挑战和奖励机制

科幻题材同人游戏

#IOS #安卓

游戏截图1

GL游戏破解版

游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4
游戏截图5
游戏截图6

治愈系18禁游戏

9.2 用户评分
1.8M 下载量
750K 活跃玩家

Dies irae攻略

新的游戏元素和系统

他正在为他的游戏公式带来新的等距视角，与女孩相关的新系统和有趣的机制正在开发中，以便为他的下一个游戏传奇增添更有趣和更奇特的体验。

狂野而神秘的女孩

一群性感而饥渴的女孩将使这些冒险达到新的热度！ 如果你能足够好地满足他们…

更新日志】：

游戏作者： NLT Media


蛇之交响曲题外话:

NLT发布了旗下纳迪亚系列的第四部：Symphony of the Serpent蛇之交响曲

前三部分别为：传播欲望、纳迪亚传奇、创世秩序。

大家都知道，我就不吹了，这工作室，东西是做的不错，但是也是一两年一部作品，算是rpg中的佼佼者了。

现在的动画是做的越来越好了，玩了几部，还是被惊艳了一下~

含0419存档


蛇之交响曲个人推荐游玩指数：★★★★【注意事项】

★ 分享的游戏均已测试可正常游玩！

★ 如遇到黑屏/闪退/打不开 请首先检查游戏是否放在非中文路径 如遇乱码请用转区工具右键启动即可游玩


新手指南

快速上手游戏基础操作

战斗系统文字冒险

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成挑战获得丰厚奖励

基础玩法

