蜉蝣|MayFly - 官方中文下载 最新中文

详细介绍

蜉蝣官网故事背景设定在德文郡，这座庞大的超级都市呈现出明显的社会阶层分化，被划分为上下两个截然不同的区域。上层区域环境优雅，高楼耸立，是富商巨贾和社会精英的居住地；而下层区域则人口密集，生活着普通劳动者和各种社团组织（包括传统的神秘团体）。


十年前，一场神秘事件导致城市中的部分居民（特别是年轻群体）突然获得了超越常人的特殊能力。然而，这些异能者中的一些人开始利用自身能力从事违法行为，特别是针对上层区域的富裕阶层。这种现象引发了社会秩序的动荡，治安形势日益严峻。


为了应对日益严重的混乱局面，都市管理当局制定了两项特殊法规：《特别执法条例》和《异能者管理法》。前者授权特定的异能者执行更广泛的执法职责；后者则对异能者建立了专门的管理体系，包括设立专门的矫正机构。

在这样的世界背景下，你将扮演一名拥有特殊异能的执法者，你的每一个抉择都可能影响你与他人的关系和整个城市的命运走向。是像蜉蝣一样短暂地存在于这座表面繁华的都市中，还是在混乱中开辟出一条独特的道路，留下永恒的传说？"改变命运的力量就在你手中。"


沉浸于精美的游戏画面，感受高级建模与动态效果带来的视觉盛宴。EP2重置版带来了显著提升的渲染质量、添加的体积光/体积雾以及更精细的角色模型，每一帧都经过精心打磨。

游戏特色

沉浸体验

极致的游戏体验，让您沉浸在精彩的虚拟世界中

精美画面

顶级画质渲染，每一帧都是视觉盛宴

流畅操作

优化的操作体验，响应迅速，操控精准

竞技对战

公平竞技环境，展现真正的技术实力

开始您的冒险之旅

Android版本 免费下载
iOS版本 App Store
PC版本 Windows/Mac

