女忍者训练师第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH

游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启

Minori新作

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。

你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。

很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。

后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了

……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……

如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？