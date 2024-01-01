夜幕之花|Night Bloom

这是一个普通的夜晚，突然一声刺耳的尖叫在教室外回荡。 夜幕之花的女主角担心男友的安危，出门查看，却落入了魔鬼的陷阱，不幸身亡。 然而，当闹钟再次响起时，女主角却安然无恙。 这究竟是一个时间循环，还是一个有预谋的陷阱在等着她……

夜幕之花更新日志：

装备界面优化

游戏截图

新增了腿部选项以及脚部选项，也就是支持局部换装功能了。

重新绘制了校服的领口区域，领口开的更大了。

重新绘制了半纱的领口区域，领口开的更大了。

游戏截图

调整了鞋子的摆放位置，所以现在可以看到足部了调整背景光影，现在整体可见度更好了。

主线推进故事脉络与上版本结尾处进行了些修改，建议直接开始新游戏并选择“第三天”的选项。

游戏截图

不穿内衣时，服装显示进行了微妙的变化。

增加了1张苏醒时的CG。

衣柜功能

游戏截图

绘制了衣柜内部，梦璃所有的衣服都会收纳在衣柜中。

夜幕之花的玩家可以在衣柜处试穿或者更换衣服穿上不同的衣服，会增减不同数量的魅力值以及名誉值。

电脑功能

绘制了1张电脑桌面（CG内容是梦璃在海边刚被男主表白时，准备一起看落日的场景。）

目前设置有邮件选项和社交软件选项

游戏截图

在游戏前期，玩家可以在电脑处通过邮件或者社交软件上侧面的了解游戏中的人和事

未来的版本会有更加丰富的事件

冰箱功能

绘制了冰箱内部的场景CG

冰箱功能是料理剧情的辅助功能，目前剧情还未推进到

错误修复

夜幕之花这次修正了在有校长室钥匙的情况下，部分原因无法进入校长室的bug

⛏️ 游戏截图

游戏截图1
游戏截图2

游戏截图3

游戏截图4
游戏截图5

