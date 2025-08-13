在游戏产业快速发展的今天，孤岛惊魂作为Sony Interactive Entertainment的旗舰产品，不仅在iOS平台上取得了商业成功，更重要的是其在多语言本地化方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是云游戏技术的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。

仗剑传说|手游
仗剑传说|手游

亚服,最新版本下载

#IOS #冒险

仗剑传说|手游封面

游戏截图1

游戏截图2
游戏截图3

🎚️ 游戏特色亮点

欢迎来到轻松又个性的仗剑传说-坎斯汀世界！ 在坎斯汀世界中，你将化身为勇敢的冒险者，在杖剑双子的协助下拯救这片大陆。在这里，你将拨开层层迷雾，发现散落各地的珍稀宝物，体验自由探索的异世界冒险。 超过200种技能自由搭配，打造专属于你的战斗风格。当然，旅途中你也会邂逅来自各地的伙伴，与他们并肩作战，共同挑战神秘的圣兽。 《杖剑传说》是一款怪轻松的异世界冒险手游。 在这里，你将作为冒险者，去自由探索坎斯汀世界的每一个角落。 你将会在这里拨开地图迷雾，寻得掉落在各地的珍稀宝物，体验轻松爽快的异世界之旅。当然，在旅途的过程中，你还会邂逅各色伙伴，与他们并肩作战，共同挑战神秘的圣兽。 快来开启一场超轻爽的异世界之旅吧！ 【睡觉变强真放置】 窝在柔软床榻，睡觉就能成长。浮空岛上坐看云起，小木屋里观日升月落，边数羊边变强。 【欢乐冒险真轻松】 邂逅冒险伙伴，幻兽结伴同游。谈笑间战胜强敌，旅途有你才有趣。 【超爽战斗真无羁】 掌握剑技魔法，肆意支配战场。解放双手的自走式战斗，炸裂输出引爆全场。 【世界探索真自由】 探索国度地图，领略各地风貌。地图中的隐藏任务和未知宝藏等你来解锁！ 【地图寻宝真惊喜】 世界有多大，宝藏就有多少！探索过程充满了未知与惊喜，随时随地获取珍稀宝物！ 【随心转职真好玩】 职业自由切换，打破职业限制，减少你的练级负担！ 【技能搭配真无限】 告别职业的刻板印象，百变技能等你搭配。专属角色由你打造！

游戏截图

仗剑传说游戏特色：

异世界轻冒险：玩家穿越到坎斯汀世界，自由探索地图，寻宝探险。

轻松放置玩法：核心为"睡觉变强"的放置养成机制，让玩家可以轻松成长。

自由探索与社交：游戏采用竖屏2D探索模式，包含隐藏任务、未知宝藏和丰富的世界地图。

无羁战斗与技能搭配：采用解放双手的自走式战斗，支持百变技能搭配和随心转职。

伙伴与幻兽：玩家可以邂逅各种伙伴，与幻兽结伴同游，并肩挑战神秘的圣兽。

游戏背景：

游戏由厦门雷霆网络科技股份有限公司代理，于2025年5月29日公测，支持Android 7.0以上版本。

它是一款以异世界为背景的MMORPG，注重轻松愉快的冒险体验。


仗剑传说更新

1.1.0 (152984)2025/09/11

羽之国内容即将于S2渊虹邂羽结束后开启!

一一数百年前,混沌侵袭了高天之上的辉煌之国。

黑暗笼罩万物,英杰们燃烧生命,筑起最后的壁垒..

命运之子啊,请为世间带来希冀的光芒吧。

--------------------------------------------------------

【羽之国新增内容】

1.开启羽之国国度地图

-新增5阶转职及其对应技能

-新增羽之国系列古遗物

-新增羽之国副本及其对应套装

-新增玩法「羁绊冒险」

2.开启S3赛季混沌终焉

-新增赛季独立地图「星海巡游」

-非赛季等级上限提升


仗剑传说【坎斯汀音乐节】开启预约!

为所有预约活动的冒险者都准备了音乐节伴手礼--

游戏截图

1.预约就送晨星!

2.洛天依周边随机掉落!

呼朋唤友领坎斯汀土特产!

游戏截图

异世界的天外来物随机抽!

快和朋友们一起来参加音乐节吧!

查看

1.0.9 (152836)2025/08/28

1.0.0 (152730)2025/08/13

1.新增《蔬菜精灵》X《杖剑传说》联动第二期活动「菜就多玩」-8月18日开启

