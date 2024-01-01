4Gamers-中文游戏平台

歡迎使用 4Gamers！

感謝您使用我們的產品和服務（ 以下簡稱「服務」）。

「服務」是由 就肆電競股份有限公司（ 以下簡稱「4Gamers」）提供只要您使用「服務」，

即表示您同意本條款，故請詳閱本條款內容。

由於「服務」種類繁多，因此某些「服務」可能會有附加條款或產品規定(包括年齡限制)。附加條款將與相關「服務」一併提供；當您使用該「服務」時，該等附加條款即成為您與我們所訂協議的一部分。

使用「服務」

您必須遵守「服務」中向您提供的所有政策。

請勿濫用「服務」。舉例來說，您不應干擾「服務」運作，亦不得試圖透過我們所提供的介面和操作說明以外的方法存取「服務」。您僅可於法律(包括適用的出口及再出口管制法律和法規)允許範圍內使用「服務」。如果您未遵守我們的條款或政策，或是如果我們正在調查疑似違規行為，我們可能會暫停或終止向您提供「服務」。

使用「服務」並不會將「服務」或您所存取內容的任何智慧財產權授予您。除非相關內容的擁有者同意或法律允許，否則您一律不得使用「服務」中的內容。本條款並未授權您可使用「服務」中所採用的任何品牌標示或標誌。請勿移除、遮蓋或變造「服務」所顯示或隨附顯示的任何法律聲明。

使用與4Gamers金幣寶石及會員服務相關「服務」皆與Apple公司無關，

4Gamers金幣寶石不等同於現實貨幣。

「服務」中顯示的部分內容並非 4Gamers 所有，這類內容應由其提供實體承擔全部責任。我們可對內容進行審查，以判斷其是否違法或違反 4Gamers 政策，並可移除或拒絕顯示我們合理確信違反我們政策或法律的內容。不過，這不表示我們一定會對內容進行審查，因此請勿如此認定。有關您對「服務」的使用，我們會向您發送服務公告、行政管理訊息和其他資訊；您可取消接收其中某些通訊內容。 4Gamers 的部分「服務」可以在行動裝置上使用。但請勿在會分散注意力的情況下使用這些「服務」，以免違反交通或安全法規。

您的 4Gamers 帳戶

您可能需有「4Gamers 帳戶」才能使用我們的某些「服務」。

如果您使用的是管理人指派給您的「4Gamers 帳戶」，可能需適用不同條款或附加條款，而且您的管理人可能可以存取或停用您的帳戶。為保護您的 4Gamers 帳戶，請務必保管好您的密碼並對外保密。

您必須為自己 4Gamers 帳戶中的所有活動負責，因此請避免在第三方應用程式中重複使用您的 4Gamers 帳戶密碼。如果您發現自己的 4Gamers 帳戶或密碼遭人盜用，請 聯絡客服。

如 4Gamers 須通知您時，得以包括但不限於：向您註冊之信箱寄送電子郵件、一般信件、簡訊、多媒體簡訊、文字訊息、張貼於本服務網頁，或其他現在或未來合理之方式通知您，包括本服務條款之變更。