玉莲之剑
玉莲之剑时值乱世，群恶割据一方，四处杀人放火，祸害百姓。
官府无力围剿，只得放出赏金，寻求能人义士出手平乱。
也时常有正道武馆的侠士出山，抵抗日渐壮大的恶道势力。
一时间，正道与邪恶势力互相压制，不分上下。
其中，以玉莲道馆为首的女侠们最为活跃，
她们多为被贼人失身的少女，或被屠村的孤儿，在多名实力高强的馆主的带领下，她们苦练剑术，誓要将贼人诛杀殆尽。
在复仇的怒火中，她们放弃了甲胄，身着轻薄的白裙，以灵巧的身姿将贼人灭杀。
在数年内，女侠们斩杀了无数恶人，为混乱的江湖带来了希望。
游戏信息
类型
动作冒险
平台
PC/Mobile
语言
中文
大小
2.5GB
安全下载
高速安装
完全免费
系统要求
Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 存储