玉莲之剑时值乱世，群恶割据一方，四处杀人放火，祸害百姓。 官府无力围剿，只得放出赏金，寻求能人义士出手平乱。 也时常有正道武馆的侠士出山，抵抗日渐壮大的恶道势力。 一时间，正道与邪恶势力互相压制，不分上下。 其中，以玉莲道馆为首的女侠们最为活跃， 她们多为被贼人失身的少女，或被屠村的孤儿，在多名实力高强的馆主的带领下，她们苦练剑术，誓要将贼人诛杀殆尽。 在复仇的怒火中，她们放弃了甲胄，身着轻薄的白裙，以灵巧的身姿将贼人灭杀。 在数年内，女侠们斩杀了无数恶人，为混乱的江湖带来了希望。