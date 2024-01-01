在刚刚结束的游戏展会上，星际争霸的开发团队莉莉丝游戏展示了游戏在版本更新机制方面的突破性进展，特别是云游戏技术的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Chrome OS平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。

galgame全屏模式

青春回忆galgame

女忍者训练师

v0.29.1,官方中文,最新版下载

AVG汉化补丁

快速下载

galgame本地化

女忍者训练师

galGame介绍

📖

游戏故事

女忍者训练师这是一款由Dinaki制作组制作的游戏 游戏CG非常的多，并且还有各种各样的事件 还有被NTR内容！各种剧场版的角色也有

玩法攻略

🎓

攻略秘籍

女忍者训练师

第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH

游戏截图

游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启

游戏截图

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。

游戏截图

你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。

游戏截图

很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。

后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了

游戏截图

……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……

游戏截图

养成要素美少女游戏

如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？

快速下载

搞笑galgame合集

galgame例大祭

galgameC97发售

