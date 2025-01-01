催眠app|中文官网

随着崩坏星穹铁道在Epic Games Store平台的正式上线，4399也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对文化适配调整系统的进一步优化和全新随机生成内容内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。

《用催眠APP洗脑高傲大小姐2》是热门SLG的续作，玩家通过策略性选择影响角色关系。本次更新扩展了校园场景的交互逻辑，新增的“社团活动”事件链解锁隐藏剧情。动态演出采用Spine2D技术，表情变化与肢体动作细腻度提升40%-催眠APP2。

催眠app安卓配置要求

  • ​最低配置​​：Win7/4G内存/核显HD520
  • ​推荐配置​​：Win11/16G内存/GTX1660
  • ​存储空间​​：需预留5GB（含后续更新缓存）


新增chuang戏功能

现在可以进行床戏教学了

体育仓库和保健室均可触发chuang戏，但目前体育仓库尚未实装

保健室原本计划在特定时机解锁，但为方便进度报告版体验，现调整为角色等级≥10时开放

新增毛剃除功能

现在可以用剃刀自由修剪毛形状

该功能其实早已开发完成，但因未添加到UI中，此前无法在正式游戏中使用。

由于剃刀加入物品栏会导致道具过多，目前暂需通过涂鸦功能面板使用（未来可能调整）

涂鸦功能原计划高等级解锁，但进度报告版中等级≥20即可使用

※注意：暂无毛发再生功能，若需恢复原状，请删除SavedImage文件夹

其他注意事项

与前作相比，当前版本运行可能较卡顿，正式版将进行优化

可体验至t教等级30

开放场景：走廊、教室、校舍后、保健室

洗脑模式支持催眠和束缚玩法

参数未调整，角色可能容易起飞

反馈与问题报告请通过Discord服务器提交（正式版发布前仅限支援者访问,自由度MAX！

最近在漫画或CG合集中常见的“催眠APP公寓”，难道你不想试试看吗…

这款游戏高度还原了使用催眠APP进行t教的真实体验，是一款沉浸式模拟游戏！并非固定流程的被动观赏，而是让你化身主角，随心所欲地t教女孩！

根据不同玩法，女主角会通过丰富的台词和动画给予多样反馈

相较于前作《用洗脑APP对高傲大小姐为所欲为的模拟游戏》，本作全面升级！

新增语、换装等系统及追加姿势，自由度大幅提升！t教系统

可在无人的走廊、教学楼后、体育仓库等各种场景中进行调教（目前开发中）

洗脑后，可以随意掉落衣服、让其穿上漏风的装扮，并用玩具、手自由玩

t教结束后会清除期间的记忆，t教环节终止。即使记忆被消除，随着逐渐被开发，对方的态度也会逐渐改变

此外，根据t教方式（如何让其起飞），对方的反应也会逐渐发生变化，4种洗脑模式

可使用4种洗脑模式！・催○ 处于半梦半醒状态，会服从任何命令

束缚 仅控制身体动作，保留原本的精神状态

常识修改 将行为视为理所当然的常识进行篡改

改造成野兽般的性格此外，还可以解除洗脑状态

