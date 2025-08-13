仗剑传说|手游
亚服,最新版本下载在线下载
仗剑传说游戏特色：
异世界轻冒险：玩家穿越到坎斯汀世界，自由探索地图，寻宝探险。
轻松放置玩法：核心为“睡觉变强”的放置养成机制，让玩家可以轻松成长。
自由探索与社交：游戏采用竖屏2D探索模式，包含隐藏任务、未知宝藏和丰富的世界地图。
无羁战斗与技能搭配：采用解放双手的自走式战斗，支持百变技能搭配和随心转职。
伙伴与幻兽：玩家可以邂逅各种伙伴，与幻兽结伴同游，并肩挑战神秘的圣兽。
游戏背景：
游戏由厦门雷霆网络科技股份有限公司代理，于2025年5月29日公测，支持Android 7.0以上版本。
它是一款以异世界为背景的MMORPG，注重轻松愉快的冒险体验。
仗剑传说更新
1.1.0 (152984)2025/09/11
羽之国内容即将于S2渊虹邂羽结束后开启!
一一数百年前,混沌侵袭了高天之上的辉煌之国。
黑暗笼罩万物,英杰们燃烧生命,筑起最后的壁垒..
命运之子啊,请为世间带来希冀的光芒吧。
--------------------------------------------------------
【羽之国新增内容】
1.开启羽之国国度地图
-新增5阶转职及其对应技能
-新增羽之国系列古遗物
-新增羽之国副本及其对应套装
-新增玩法「羁绊冒险」
2.开启S3赛季混沌终焉
-新增赛季独立地图「星海巡游」
-非赛季等级上限提升
仗剑传说【坎斯汀音乐节】开启预约!
为所有预约活动的冒险者都准备了音乐节伴手礼--
1.预约就送晨星!
2.洛天依周边随机掉落!
呼朋唤友领坎斯汀土特产!
异世界的天外来物随机抽!
快和朋友们一起来参加音乐节吧!
查看
1.0.9 (152836)2025/08/28
1.0.0 (152730)2025/08/13
1.新增《蔬菜精灵》X《杖剑传说》联动第二期活动「菜就多玩」-8月18日开启
游戏截图
