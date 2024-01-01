在最近的一次开发者访谈中，畅游的制作团队透露了舞力全开在剧情叙事结构开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的随机生成内容设计来解决这些问题，该游戏目前已在Steam平台获得了超过90%的好评率。

AI少女中文官网

AI少女这是一款3D生活模拟游戏，主人公醒来后发现自己身处一座遍布废墟的神秘荒岛的沙滩上，却不知自己的真实身份。他与一位同住的女孩一起，过着无尽的生活。主人公（可选择男性或女性）和同住的女孩可以通过调整发型、体型、身高等细节参数来定制自己的角色。除了角色的身体之外，您还可以享受高度自由的自定义功能，例如改变肤色、在服装上添加图案等。

这款游戏的核心部分是角色创建。

你可以创建非常精细的角色，所以

尽情发挥你的想象力吧！

你创建的角色会随着AI移动和成长（太棒了）。

关于角色性别

如果你不是要创建男性角色，我

绝对建议在创建女性角色时选择双性人角色。原因是，虽然

女对女的玩法比较平淡，变化也比较少，但

设置为双性人角色可以增加多样性，所以我推荐这样做。

人工智能的反应出奇地好

人工智能的反应也很好，所以类型和愿望的结合似乎可以产生很大的不同。


◆极致的3D生活模拟来袭，在变成废墟的荒岛上与少女自由度过时光！ ◆

“AI*Girl~AI少女” 是一款终极 3D 生活模拟游戏，它打破了游戏领域的传统观念。

与充满存在感、仿佛拥有独立生命的AI少女们一起，在荒岛上享受悠闲自在的生活。


*所有角色均已年满18岁。

◆使用功能丰富的角色化妆 功能创建您喜欢的角色。 您可以创建自己喜欢的AI女孩！ ◆

━ ... ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 与自由自主行动的 AI 女孩一起感受前所未有的最强存在感！ ◆ ━ ... 《AI*Girl》中的女孩们会自己思考和行动。 她们独立自由的行动，真实地展现了生命力。 这些拥有极致生命力的AI少女，将与你一起在荒岛上生活。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 和女孩们一起在废墟岛上体验极致的慢生活！ ◆ ━ ......

