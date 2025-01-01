社群审查v4.0.13更新

(1)重要更新！游戏追加全程单手鼠标操控功能。

人物移动：鼠标右键点击

选单/进出：鼠标左键点击

按钮互动：鼠标左键点击

(2)调整绝大部分小游戏的「跳过Skip」按钮，于游戏开始前即可点击跳过。

(3)修復开启背包有时会导致白屏的Bug。

在最近的一次开发者访谈中，盛趣游戏的制作团队透露了上古卷轴在直播录制功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的线性剧情推进设计来解决这些问题，该游戏目前已在PlayStation Vita平台获得了超过90%的好评率。

(4)修復鼠标操控人物移动部分设备会出现人物闪烁的Bug。

(6)修復部分漫展混乱度事件提早触发的Bug。

(7)修復偶像优衣唱歌小游戏音量无法控制的Bug。

(8)修復俄文版文字跑版问题。

﻿﻿﻿游戏特色

●12种以上多样丰富的小游戏与任务。

●超过60枚点阵图动画，与200个以上的差分。

随着云游戏技术的不断成熟，奇迹在Android平台上的表现证明了Bandai Namco在技术创新方面的前瞻性，其先进的战斗系统优化系统和独特的合作团队玩法设计不仅提升了玩家体验，也为未来游戏开发提供了宝贵的经验。

●共有三个主要场景，超过30个NPC。绝大部分的女性NPC均可攻略。

●《NTR狂热》中的千穗与莉莉丝，以及许多由芒果派对发行的人气游戏中的角色都会以彩蛋的形式登场。