影色渐染~阿斯林顿的妹神官封面
影色渐染~阿斯林顿的妹神官

9.4 评分
2.3M 下载
900K 玩家

⚱️ 游戏说明

影色渐染游戏说明：為了拯救被魔族血脈詛咒的托莉娜，踏上一段征服魔王的旅途；保護她免遭身邊虎視眈眈者的毒手；掌握合成技術，下地牢，戰強敵，你能及時拯救她嗎？ 在充滿細節的世界中旅行，遇見形形色色的角色，幾乎每個人都有自己的故事和任務。通過製作物品和升級裝備來提升實力。與鎮上的居民交談，搜集任何可能幫助托莉娜的信息，只是她的病情會隨著體內魔血的覺醒不斷惡化。踏出小鎮邊界，尋找稀有材料，探索地下城，與怪物戰鬥。但是，在經歷了一天的冒險之後，別忘了回來照顧托莉娜日益增長的對魔力的渴望--来着影色渐染官网。

核心特色

战斗系统

流畅的动作战斗

冷门galgame发掘

开放世界

自由探索冒险

视觉小说夏季CM

多人合作

团队协作挑战

成就系统

丰富的奖励机制

游戏标签

#冒险 #游戏

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4

中文版下载 影色渐染~阿斯林顿的妹神官

2.3M+ 总下载量

4.9/5 用户评分
900K+ 活跃用户
游戏数据

9.4 平均评分
2.3M

总下载量

900K 活跃玩家

系统要求

操作系统 Windows 10+
内存 8GB RAM
显卡 GTX 1060
存储空间 50GB

