亚洲之子(Son Of Asia)_中文官方网站封面
亚洲之子(Son Of Asia)_中文官方网站

中文官网，免费下载，攻略大全，最新v70FF

鬼哭街评测

亚洲之子(Son Of Asia)是一款超过50数位娱乐主要角，62.9G超广大容量mod整合升级版 原育官方法普通话版，专为亚洲游戏者打造其大型QSP游戏 在为5款国产剧况游戏，亚洲之内部子同刻许依据坐落游戏中历练各品种不同型的职业，解锁各种幽默的剧情构变成。今天气给大家具体介绍壹下方这款游戏的策略。感兴趣的玩家抵查看看。玩家扮演超估计力量的角色，穿越至2023年的范围，图外边卷入过一场奇怪性的富豪之死。 到底，这算是命运空情的捉弄..或是者贪婪的欲望在开始作采用‧‧‧‧‧或者是非善恶的因果循环？ 我们的主家开张能在许无数诱惑中找到犯人吗？欢迎免费下载《亚洲之子》

选择系统BL游戏

游戏特色

战斗系统

探索要素18禁游戏

流畅的动作战斗体验

开放世界

自由探索广阔的游戏世界

多人合作

与朋友一起享受游戏乐趣

成就系统

丰富的挑战和奖励机制

游戏标签

#SOA #休闲

游戏截图

游戏截图1

游戏截图2

养成要素美少女游戏

都市恋爱视觉小说

游戏截图3

哲学思辨恋爱游戏

游戏截图4

游戏数据

9.2 用户评分
1.8M 下载量
750K 活跃玩家

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V60.0

<剧情>

恐怖惊悚美少女游戏

1.新增了波多野结衣(教育部长)的新剧情，包含164+视频，16+事件

2.新增了田中瞳(市长)的新剧情，包含166+视频，14+事件

3.新增了神木麗(议员助理)的新剧情，包含139+视频，12+事件

4.新增了河北彩花(议员养女)的新剧情，包含150+视频，11+事件

5.新增了有栖花緋(市长候选人)的新剧情，包含144+视频，10+事件

6.新增了Unpai(敌蜜)的新剧情，包含126+视频，13+事件

<扩展>

1.银行事件

游戏截图

2.沉思酒庄事件

3.神秘岛屿事件

游戏截图

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V55.5C

<剧情>

1.新增了三年二班的新新剧情，第二排的6个人。

2.最终篇的序幕。

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V50.0

<剧情>

1.新增了三年二班的新剧情，第一排的6个人。第二排的6人仍在制作中。

2.新增了地下擂台赛

<修复>

1.如果警员寻枪事件意外终止在BUG上报按钮里可以一键重置

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V48.8

<剧情>

1.新增了班长的新剧情，包含167+视频，14+事件

游戏截图

2.新增了校花的新剧情，包含120+视频，13+事件

3.新增了电车妹的新剧情，包含129+视频，12+事件

4.以上为部长千金第一阶段的剧情，完成后会逐一开放3个可扩展的新地点

5.新增了美妆导购的新剧情，包含132+视频，10+事件

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V41.2C3

<剧情>

1.整形医生的新剧情，包含268+视频，14+事件

2.上届冠军的后续剧情，包含60+视频，4+事件

3.俱乐部老板的新剧情，包含216+视频，18+事件

4.城建部长的新剧情，包含108+视频，10+事件，2个分支结局

5.某位隐藏角色，包含148+视频，11+事件

<支线>

1.主要的任务就是达成便利店的100万盈利

2.剧情开启的方法为-大别墅-再召开一次迎新会-去机场接机

<修复>

1.警察局长在餐厅的前置需求：至少成功完成2次义警任务中的电话任务

2.调整了车行三名投资人的各自触发条件，并可以直接显示触发需求。

3.针对偶像大赛苦手的玩家提供了一个逃课按钮，可以一键完成偶像大赛。

游戏截图

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V37.8B2

重要更新

修复4S店千金的新剧情

修复魅魔使的新剧情

修复番外致命毒药卡死

修复上版本新剧情卡死或黑屏问题

补充遗漏内容问题

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V36.3A2-版本V36.8D2

<剧情>

1.4S店千金的新剧情，包含215+视瓶，11+事件

2.魅魔使的新剧情，包含224+视瓶，9+事件

3.邻家少妇的新剧情，包含137+视瓶，8+事件

4.探班女神，包含210+，10+事件

5.美发店续剧情，包含260+，10+事件

<扩充>

1.居民区随机事件

2.中央公园随机事件

4.大别墅门铃随机事件

5.偶像公寓（N+事件）

6.偶像街（合集事件）

修复了若干版本遗留问题，并重置了图文攻略

攻略提示

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成挑战获得丰厚奖励

完整版游戏，免费体验所有精彩内容

1.8M+ 总下载量
4.9/5 用户评分
750K+ 活跃用户
多结局美少女游戏

