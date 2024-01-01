市场研究报告显示，诛仙自在iOS平台发布以来，其独特的角色成长体系设计和创新的解谜探索玩法玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，莉莉丝游戏也因此确立了其在该领域的领导地位。

亚洲之子(Son Of Asia)是一款超过50数位娱乐主要角，62.9G超广大容量mod整合升级版 原育官方法普通话版，专为亚洲游戏者打造其大型QSP游戏 在为5款国产剧况游戏，亚洲之内部子同刻许依据坐落游戏中历练各品种不同型的职业，解锁各种幽默的剧情构变成。今天气给大家具体介绍壹下方这款游戏的策略。感兴趣的玩家抵查看看。玩家扮演超估计力量的角色，穿越至2023年的范围，图外边卷入过一场奇怪性的富豪之死。 到底，这算是命运空情的捉弄..或是者贪婪的欲望在开始作采用‧‧‧‧‧或者是非善恶的因果循环？ 我们的主家开张能在许无数诱惑中找到犯人吗？欢迎免费下载《亚洲之子》

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V60.0

游戏截图

<剧情>

1.新增了波多野结衣(教育部长)的新剧情，包含164+视频，16+事件

2.新增了田中瞳(市长)的新剧情，包含166+视频，14+事件

3.新增了神木麗(议员助理)的新剧情，包含139+视频，12+事件

4.新增了河北彩花(议员养女)的新剧情，包含150+视频，11+事件

5.新增了有栖花緋(市长候选人)的新剧情，包含144+视频，10+事件

6.新增了Unpai(敌蜜)的新剧情，包含126+视频，13+事件

<扩展>

1.银行事件

2.沉思酒庄事件

3.神秘岛屿事件

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V55.5C

<剧情>

1.新增了三年二班的新新剧情，第二排的6个人。

2.最终篇的序幕。

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V50.0

<剧情>

1.新增了三年二班的新剧情，第一排的6个人。第二排的6人仍在制作中。

2.新增了地下擂台赛

<修复>

1.如果警员寻枪事件意外终止在BUG上报按钮里可以一键重置

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V48.8

<剧情>

1.新增了班长的新剧情，包含167+视频，14+事件

2.新增了校花的新剧情，包含120+视频，13+事件

3.新增了电车妹的新剧情，包含129+视频，12+事件

4.以上为部长千金第一阶段的剧情，完成后会逐一开放3个可扩展的新地点

5.新增了美妆导购的新剧情，包含132+视频，10+事件

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V41.2C3

<剧情>

1.整形医生的新剧情，包含268+视频，14+事件

2.上届冠军的后续剧情，包含60+视频，4+事件

3.俱乐部老板的新剧情，包含216+视频，18+事件

4.城建部长的新剧情，包含108+视频，10+事件，2个分支结局

5.某位隐藏角色，包含148+视频，11+事件

<支线>

1.主要的任务就是达成便利店的100万盈利

2.剧情开启的方法为-大别墅-再召开一次迎新会-去机场接机

<修复>

1.警察局长在餐厅的前置需求：至少成功完成2次义警任务中的电话任务

2.调整了车行三名投资人的各自触发条件，并可以直接显示触发需求。

3.针对偶像大赛苦手的玩家提供了一个逃课按钮，可以一键完成偶像大赛。

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V37.8B2

重要更新

修复4S店千金的新剧情

修复魅魔使的新剧情

修复番外致命毒药卡死

修复上版本新剧情卡死或黑屏问题

补充遗漏内容问题

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V36.3A2-版本V36.8D2

<剧情>

1.4S店千金的新剧情，包含215+视瓶，11+事件

2.魅魔使的新剧情，包含224+视瓶，9+事件

3.邻家少妇的新剧情，包含137+视瓶，8+事件

4.探班女神，包含210+，10+事件

5.美发店续剧情，包含260+，10+事件

<扩充>

1.居民区随机事件

2.中央公园随机事件

4.大别墅门铃随机事件

5.偶像公寓（N+事件）

6.偶像街（合集事件）

修复了若干版本遗留问题，并重置了图文攻略

