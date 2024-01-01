01 / 05
女忍者训练师

女忍者训练师封面
v0.29.1,官方中文,最新版下载

TAGS: 手游 SLG 火影忍者
August新作

AVG安装教程

女忍者训练师这是一款由Dinaki制作组制作的游戏 游戏CG非常的多，并且还有各种各样的事件 还有被NTR内容！各种剧场版的角色也有

核心特色

  • 沉浸式游戏体验
  • 精美的视觉效果
  • 丰富的游戏内容
  • 多平台支持
女忍者训练师

分支剧情ADV游戏

第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH

游戏截图

游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启

游戏截图

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。

游戏截图

你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。

游戏截图

全年龄游戏汉化版

很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。

游戏截图

Fate系列评测

后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了

游戏截图

……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……

如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？

立即开始你的游戏之旅

DOWNLOAD 2.5GB
Windows / Mac / Linux

安全认证

AVG高清重制版

