女忍者训练师封面
女忍者训练师

v0.29.1,官方中文,最新版下载

中文版下载

💼 游戏简介

女忍者训练师这是一款由Dinaki制作组制作的游戏 游戏CG非常的多，并且还有各种各样的事件 还有被NTR内容！各种剧场版的角色也有

游戏特色

战斗系统

流畅的动作战斗体验

开放世界

自由探索广阔的游戏世界

多人合作

与朋友一起享受游戏乐趣

成就系统

丰富的挑战和奖励机制

游戏标签

#安卓 #火影忍者 #SLG

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4

游戏截图5

游戏数据

9.2 用户评分

1.8M 下载量
750K 活跃玩家

🗝️ 技巧指南

女忍者训练师第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH

游戏截图

游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。

游戏截图

你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。

很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。

游戏截图

后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了

游戏截图

……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……

游戏截图

如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？

攻略提示

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成挑战获得丰厚奖励

高级攻略

中文版下载 女忍者训练师

完整版游戏，免费体验所有精彩内容

1.8M+ 总下载量

4.9/5 用户评分
750K+ 活跃用户
