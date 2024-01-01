特工17中文下载官网|Agent17

🎮 操作攻略标题

📚 攻略说明：

首先进游戏剧情后先输入各种特工17礼包码，切记前面4个奖励礼包码只能选其一（当然选50刀...），输入礼包码的方法是打开背包，点手机，然后输入号码就行（礼包码大多数人应该都有，我会把这次的礼包码发在评论区），好多人物都有两条线，我都会讲（除了作者基本没开发的）

主线：去学校>教室>先各个人物交谈下>上课>剧情里都是单一选项没什么可说的（ Da CapoCG包 接下去剧情中单一选项的我都不提了）>出学校去后巷>Erica>随便选>回家和dana说话>摸头>左上快进时间>右边手机>每个问题问一遍>amber>让她给你买台电脑吧>计算机>睡觉>看妈妈>去学校>luna>颜色看着选>请求另一个吻>教室上课>空教室>ophelia>我的电脑坏了，你能修好吗>去店铺街>礼品店>anriel>摸>站起来>我的乌龟受伤了>随便选>点店铺街的胖子makoto>呼叫>amelia>对话完回家>dana房间找她>回自己房间点计算机>快进时间>手机>休息（暂时不做特工任务，后面分各个人物去做攻略,而因为50刀的礼包码里有特工的藏身处，所以休息能各资源加10）>快进时间>dana房间>想办法开门>厨房>dana房间>开门>选第三个>睡觉>妈妈能给我钱吗（赚钱的方法有很多，搞卫生，去医院卖蝌蚪，校长办公室，找老师，礼品店整理娃娃，卖战利品给胖子等）>回自己房间>计算机>看邮件（这个爸爸真是好榜样...）>窗户>amber房间找妈妈>敲门>问问dana第一次去海边的情况>去学校>快进时间>空教室>ophelia>去礼品店买望远镜和睡衣>回家回自己房间>计算机>去后巷>erica>回家找dana给她新睡衣





🌟 主要特工17角色攻略

chloe：去咖啡店买arete jelly（顺便买arete糖浆）>傍晚她在的时候可以给她果冻>可爱的>是的>等chloe在的时候找她>不，我没有>隔天再找她>隔天再次找她出现新的选项>玩个新游戏>去礼品店买个游戏转盘>回去找她>玩个轮盘游戏>脱掉一件>这里可以用礼包码里的作弊功能>三次都选自己就行了（当然也可以选她们俩，只要保证自己输就行了）>不跳舞>隔天再找chloe玩...的游戏>自己看着选吧（能增加好感上限）>多买几颗arete jelly，改天再找她>给她糖>玩....的游戏>把它放在你的嘴里>接下去自己看着选就行（结束增加好感上限）>改天再找她给她arete jelly（现在应该好感是4心）>把chloe叫到自己房间>快进时间>回自己房间找她>自己看着选吧（如果手头有5个arete jelly，可以向她买战利品）>隔天再找她叫回自己房间>这次战斗需要提升她的唤醒度，直到可以进行下一步,各个选项都试一遍都能行的（不行的话就隔天再来）>成功后隔天再找她先给arete jelly，再选那个2心的游戏，然后游戏过程中有个5心的选项新增，点这个选项>成功后隔天再找她叫她去我们房间就特工17官网会解锁5心的和dana一起玩的选项,点这个（会提示需要和dana的关系改善才可以，如果不行的话就去找dana提升对应的关系吧，束缚和糖基本是满的，好感只需要在dana一个人的时候给她糖或者帮她做作业或者给chloe果冻，dana也会涨一点）>每个选项都选一遍>然后去超市买可乐>找dana给可乐>快进时间>去找dana>自己看着选吧>隔天再找chole>和dana、chloe做点事>自己看着选吧>隔天半夜去找dana各种选项试着提高她的唤醒度到最高（一次不行的话就第二天继续）>成功后自己回去睡觉发生剧情>隔天再找chloe叫到我们房间>玩游戏赚钱>这里存新档（开启chloe分支），目前没啥内容，chloe和dana的剧情就到这里了，等更新吧

amber:升级到2级按摩后晚上去房间找她>要我帮你按摩吗>隔天早上去她门口敲门>这里怕失败可以存个档再滴眼药水（左右眼各一次就行）>不知道是dana剧情推进到一定程度还是再次在电脑里收到爸爸的邮件，某天睡醒会发生老妈进我们房间的剧情>问妈妈早上是否来过我们房间>先去自己电脑上学习隐形>半夜去她房间（需要加她属性先，在她洗碗时看她，看电视时看她，帮忙滴眼药水等都可以）>再敞开一点>目前等级不够，先离开>改天半夜再去找她>取下毯子>自己看着选>去电脑上看爸爸发来的新邮件（终于爸爸要给我们钱了）>接下去每天半夜都去找她，提升隐形经验然后去电脑上升级技能>下次再来能看看相框（发现取钥匙需要技能到4级）>只能不断重复然后升级（4级的拼图还是有点难度的，看下面我发的图）>4级后半夜再去找她看看相框>取下钥匙（得到500）>目前剧情就到这里了，等待更新吧

anriel

：早上自己房间窗户使用望远镜>中午找她>请她帮我....>嘴里>整理娃娃可以加好感>早上自己房间再用望远镜>用鱼竿钓钥匙等>中午去空教室问ophelia如何购买摄影机>花20购买>去anriel的家>去鹦鹉房打开笼子>去浴室安装>回家看电脑上的邮件>安装程序>早上检查电脑相机可以得到照片>中午去店里找她说话>晚上请特工找鹦鹉>隔天晚上可以在手机上寻找鹦鹉（目前还没开发）





这里特别提下，sakura和saphire是关联人物，saphire会出现两次分支，经过测试两次分支内容是一样的，只是选项略有不同，而要完成sakura的全部内容就必须在saphire出现后先走saphire的剧情，直到发现雏菊花，所以不可避免会有两次分支的选择，推荐一次选前者，另一次选后者，这样两个分支的剧情都会看一遍

sakura:中午给她拍照>找ophelia做deep fake的换脸影片>早上上课在她旁边看电影>中午找她>早上上课继续>自己看着选吧>发生剧情选第一个>第二天早上会发生剧情>接受（不管接受还是拒绝最终都会远离sakura）>中午跟她对话>隔天早上会发生剧情出现特工17中文官网新人物saphire（其实不是新人物了，圣诞内容里的冰雪女王追到现实世界了）>这里先去看saphire的攻略，走她的剧情>saphire分支选完后中午找sakura>晚上请特工删掉视频>早上去学校发现雏菊花>剧情后再次出现saphire分支（可存档）

aria：傍晚教室看到她>算了我会买>超市买可乐>傍晚再去找他>去咖啡店买咖啡>给她送去>第二天再买咖啡>把蝌蚪加入咖啡>去医院找violet买药>去医生办公室>第二天再去医院找医生>实验室>电视无法使用>算好时间剪短电缆>这里自己看着选吧（之后就可以来卖蝌蚪了）>晚上请特工操纵验血结果>白天去医院找医生（还是不给药）>晚上请特工想办法>隔天晚上去店铺街的书店>the monstrosity>两种药都买两颗>傍晚带着两杯咖啡和药去找她>剧情后得到新照片>这是最好的>如此美丽>这里自己看着选吧>傍晚去找她>向她发送讯号>这里自己看着选（可以知道她喜欢的礼物）>去咖啡店买耳环、两杯咖啡、晚上去书店买5颗肌肉减弱剂>隔天傍晚找她挑战和JAMES扳手腕>傍晚去找她挑战扳手腕>加5颗>给他们喝>这里每次都停在绿格上就可以，不行可以回滚重来>剧情后开始战斗，这里可以送礼，能加满好感度，然后自己看着选吧（特工17有两项会减好感度，从后面可以增加好感度上限）...结束后得到战利品，aria的内容就到此为止了

sophia：买到延迟药后去医院找她>吃药>自己看着选吧（之后还能来但是没法继续深入了，作者还没开发）



