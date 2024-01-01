完蛋！我被美女包围了! - 绅士游戏 中文官网

随着热血江湖在PC平台的正式上线，Epic Games也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对音效处理系统系统的进一步优化和全新社区交流平台内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。
《完蛋！我被美女包围了！》是由中国大陆游戏开发商intiny制作发售的电影交互式的恋爱游戏，在2023年10月18日上线Steam和Epic游戏商城，并在2024年8月登陆PlayStation4/5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch及移动平台。在游戏中，玩家扮演创业失败的男主人公顾易，与多位由真人演员扮演的女主人公开展恋爱关系，并在她们之间周旋。该作品由钟晨瑶、王姿允、余冰慧、邹佳佳等领衔主演。
