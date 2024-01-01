少女卷轴
少女卷轴

【3D极品/中文】少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳版★究极画质【新作/151G】

#新作 #极品 #重置版

少女卷轴封面

🗓️ 游戏截图预览

感受游戏的精彩瞬间

游戏截图1
游戏截图2

游戏截图3
游戏截图4

游戏截图5
游戏截图6

🧺 游戏特色亮点

这个大家最爱的的极品3D游戏的最新整合，它又来了： 【新版】 少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳定版★究极画质 最强老滚整合迎来最新更新版本Ver4.0！ 轮回作者十分良心，所以文件内有个赞助渠道，只要赞助少许资金， 还可以获得更加超级エロ的内部V5.0大绅士版本！ 文件分为：高配版+中配版，可自由选择下载。 这位【轮回之歌】算是国内现阶段最知名的上古卷轴绅士魔改整合大佬。 23年他又双更新了最最最新的少女卷轴大绅士整合包版本！ 此版本是轮回之歌上古卷轴重制版整合包V4.0高配版，无敌4K品质辗压所有~ 轮回版的特点是特别适合小白，他几乎已经解决了所有小白害怕的繁琐步骤。 MOD界面一目了然，全中文MOD界面选择明晰，而且优化好稳定不闪退。 甚至可以一键切换正常模式和各种绅士模式，想怎么玩就怎么玩！包含了400多个mod从光影到建模，更新的就离谱，已经超越个现阶段百分制五十以上的小黄鼬，伴随而来的就是离谱的游戏容量151G。（不包含任何独立随从mod）一张完整大地图 游戏还用介绍么？你是个抓根宝。要进行一场天际省的冒险。 你可以白天嘿嘿嘿晚上嘿嘿嘿，抓住个路人嘿嘿嘿，跟你的随从嘿嘿嘿，自己嘿嘿嘿。也可以用正经mod进行正常的探险。（此版本三周目通关的我也不敢说完全玩透了所有mod）少女卷轴游戏文件内也有轮回之歌的从零开始进入游戏的教学（给大佬点个赞）切记一定要按照大佬给的步骤一点一点的进行，否则就是重复枯燥的一小时以上的解压过程。 所以说少年，你是想做一个天际省冒险者勇闯古墓血战龙王奥杜因，还是想过酒池肉林的日子呢？

📤 游戏指南指南

掌握游戏技巧，享受最佳体验

少女卷轴更新整合内所有MOD，将所有环境，画质类MOD完全替换。用xlodgen生成了新的地形，用dyndolod3.0重新刷了远景。

原版武器衣服的材质也全部得到了替换，差不多覆盖了原版所有材质内容，光影换成了lux，优化了动作类MOD，优化了NPC美化，大改了界面UI。

校对了整合内所有MOD的汉化，重置了整合的衣服，优化了一些绅士类MOD。新增男熊孩子美化，少女卷轴改动及新增的mod近几百项，修复了很多陈年老bug，例如黑檀头盔光头，卡索瑟姆等。

