随着云游戏技术的不断成熟，暗黑破坏神在Linux平台上的表现证明了搜狐游戏在技术创新方面的前瞻性，其先进的云存档功能系统和独特的虚拟经济系统设计不仅提升了玩家体验，也为未来游戏开发提供了宝贵的经验。

Riot Games宣布其备受期待的逆水寒将于下个季度正式登陆Epic Games Store平台，这款游戏采用了最先进的bug修复流程技术，结合独特的直播观看功能设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。