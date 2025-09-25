在刚刚结束的游戏展会上，过山车大亨的开发团队Electronic Arts展示了游戏在排行榜系统方面的突破性进展，特别是收集养成内容的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Xbox One平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。

魔女的入侵~黛博拉的房间
魔女的入侵~黛博拉的房间

#黛博拉 #游戏
游戏特色

魔女的入侵~黛博拉的房间是NumericGazer作者最新力作，延续库洛的房间精彩剧情。全新3D环境下的魔法少女黛博拉等待着你的挑战， 高质量动态CG、专业CV配音，为你带来前所未有的沉浸式游戏体验。

游戏截图

游戏截图

V0.1最新版本

2025-09-25

  • 全新角色黛博拉正式登场
  • 3D环境黛博拉的房间完整实现
  • 回合制战斗系统与CG解锁机制
  • 官方中文版本与专业配音
  • 高质量动态CG内容


