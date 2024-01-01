女神v0.15赞助 AI版

整個遊戲現在總共有~9.5小時的內容。主線劇情在本作中結束。現在，我們將著手製作最終的後宮真結局之前的四個結局。根據我們的顧客的投票，下一個版本將是 Tia/Natalie 路線和結局。我們將從今天開始開發下一個版本。感謝您的耐心等待與支持。變更日誌內容中型版本，遊戲時間約 30 分鐘陵墓內最後弧線的延續為後續版本中的路線選擇做準備