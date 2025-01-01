妹相随～黑白世界的缤纷冒险～

通过深入分析波斯王子在PlayStation Vita平台的用户反馈数据，我们可以看出三七互娱在多语言本地化优化方面的用心，特别是动作战斗系统功能的加入大大提升了游戏的可玩性和用户粘性，这种以用户为中心的开发理念值得推广。

🚾 galGame介绍 生在奇幻世界的你，梦想着长大后像你的父亲一样，成为一名著名的冒险者。然而事实证明，故事只会故事——你大部分时间都在为小镇居民们打零工。你和身边的朋友们梦想着进军锦标赛八强，达成你们的终极目标——成为全国顶级公会。你的雄心壮志会实现吗？还是不可多得的机会注定从指间溜走，你的生活徒留单调乏味？

📱 操作攻略 作为所在城镇的冒险者公会成员，你的日常工作就是保护城镇中的居民——狩猎、捕杀危险的野兽，磨炼技艺，准备应对未来可能到来的任何挑战。 除此以外，你还要悉心照料病重的妹妹。管理好家庭财务，维护你与妹妹的亲情……也许终有一日，你能够解开妹妹病重的谜团。 手绘黑白画风 虽然画面缺少色彩，但游戏中的世界绝对五彩缤纷！令人惊叹的黑白画面个性十足，一定会给你留下绝妙的回忆！ 独特战斗系统 Frontwing经典 数以万计的奇异怪物，加上几十个独特的可解锁技能，一定让你的冒险旅途挑战十足，兴奋到极致！ galgame操作说明 可爱迷人的角色 维护你与妹妹、其他公会成员的关系，了解她们的喜好和特长，解锁每个角色特定的能力，一起向全国顶级公会之名冲锋吧！ 主线流程 11日 交流战打美食俱乐部（这不纯纯pcr美食殿），基本必输 治愈系GL游戏 18日 交流战打跑步萝卜爱好会。一般加奈打3次，哥哥用必杀，然后加奈，哥哥分别平a就能打过。打完后打拂晓，胜败有两条分支路线（hard一周目基本必输，多周目开局才能打得过）。这周应该能盈利10000左右 21日 外出逛街，买哑铃和铁木屐，到书店买10本冒险之书，应该能触发香澄美剧情（重要），买足够的礼物送到100信赖后解锁一起洗澡，有多的钱买一到两本技能书 新菜单作战(拂晓战败北路线)25日 25日当晚让妹妹做晚饭（最好多做几天），触发"新菜单作战"第二天以后，公会活动后妹妹来开发新菜单，会触发几次剧情。 Rewrite攻略 AVG预约购买 海豹驱除作战(拂晓战胜利路线)25日 实力测试(由香里) 打赢→转移到海豹驱除作战，失败→转移到新菜单作战 Minori经典 29日 触发讨伐委托(期限3日)海豹驱除数达到10/10或行进度达到40/40时，"海豹情侣"战※信赖+5，行动力-20，公会评价提高，全部状态+8，技能Pt+12 ~ 39日 触发香澄美剧情 42日 漫画商日去买书，触发香澄美剧情，把打折的技能书先买了，有余的钱买安眠枕和羽绒被，还有多的买冒险之书（这周之后的周末可以都去打大冒险和超大冒险） 43日 香澄美加入队伍 46日 八会战巨汉兄弟，对手防攻交替，这边可以攻防对应着打 53日 八会再战美食俱乐部，建议出招流程：加奈平a，香澄美开技能，男主开大，香澄美开技能，男主开大，男主平a到最后 57日-61日 集训，56日确保睡觉能补满体力，状态尽量拉到满 提升攻击能力（加攻和技），提升防御能力（加防和毅），提升技能能力（加智和技能点），提升元气（加体力和状态） 64-67日 每天都打讨伐委托，并打完 70日 逛街买10本冒险之书和其他东西 74日 八会正赛打斥候联盟，格挡5回合后就好打了，也可以直接莽 galgame最新发售 78日 八会准决赛七星事务所，速战速决，拖到后面对手加攻击难打 84日 八会决赛打拂晓，撑过三回合打黑影，决赛中断 85-99日 打讨伐任务，讨伐任务走完开始boss战，先打黑影再打黑洞，黑洞战一直格挡，血不够开由衣技能回血撑，到第10 回合buff叠起来开大再补几下就行了， 100日 主线结束，如果打完了大冒险三天后会触发拂晓交流战，打赢触发结局 101日后 工作日白天无法选择。周末解锁"去讨伐吧!" 讨伐"乌贼大王"可以得到"触手"加入晚上的道具。香澄美未加入时，休息日去"书店"会触发加入剧情 106日（结局触发后） 解锁温泉剧情，周末去温泉打猴子三连战（拖完回合结束就行，好像不要求打赢），温泉剧情结束后周末解锁去温泉，五维数值上限提升至500，工作日重新开放任务选择，猴子王讨伐委托999日。


