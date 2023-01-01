🖱️ 热门推荐

一次性交易大师(YARISUTEMESUBUTA)

一次性交易大师(YARISUTEMESUBUTA)封面

一次性交易大师(YARISUTEMESUBUTA)。

游戏数据

9.3 评分
1.5M 下载
600K 玩家

魔法使之夜CG包
#宝可梦 #极品RPG

视觉小说硬盘版

游戏特色

一次性交易大师是 超过150种以上的怪兽!!内容丰富度爆表的超大型RPG。 训练你的Yarimon挑战冠军的头衔!! 就在自己的伙伴Yarimon习得超无敌的「作弊冲撞」这个世界都不一样了...最后成为宝可梦H版大师

核心玩法

战斗系统

恋爱模拟评测

流畅的动作战斗

美少女游戏限时特价

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

游戏截图1

系统要求

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间

详细攻略

在这个世界存在着「Yarimon」这种不可思议的生物。

被排挤的主角和最弱Yarimon，这就是我们...

不过这都是之前的事情了。

身为伙伴的Yarimon居然突然学会了威力800000的「作弊冲撞」，

世界不一样了...只要使用这个技能不管事什么样的对手都能打倒...(虽然一场战斗中只能使用一次)

当然，光靠这样就想要当上冠军还太天真了，作为训练家就必须不断精进自己的技巧，但就算是这样，对于第一次击败儿时玩伴的我已经是非常开心的事情了，终于可以把一些输掉的钱给拿回来...

一次性交易大师s 然后，我也随波逐流地踏上了冒险之旅(被儿时玩伴用「我要去旅行了，你也给我去旅行」的压力逼迫)。

在旅行的途中，我慢慢的接触到这世界的谜团...

我的冒险正式开始了!!

朝着Yarimon图鉴完全制霸为目标!!

怪兽收集型战斗RPG

一次性交易大师收集各式各样的「Yarimon」、朝着冠军努力吧！

不管是跟野生的Yarimon还是训练家战斗都可获得经验值，之后可以按照自己的喜好将经验值分配给Yarimon！

探索隐藏在这世界的秘密，一步一步地迈向这个世界的真相！

-----------

  • 怪物150种以上
  • 各角色的游戏点阵图
  • 各角色的立绘以及各表情差分
  • 有怪物图鉴

  • 本作品於 2023 年 9 月 1 日推出後很快就突破了 10 萬套大關，作為年度神作終於登上 Steam 的國際舞台！這次 Steam 版發行還同時包含了 DLC1 的追加內容，額外新增了戰鬥、劇情、大量 CG 以及追加道具，想直接體驗目前的最完整版本建議同時入手，也可以等待 DLC2 的推出消息。

新手指南

快速上手游戏基础操作

哲学思辨美少女游戏

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成各种挑战获得奖励

命运石之门存档

免费下载 一次性交易大师(YARISUTEMESUBUTA)

完整版游戏，立即体验精彩内容

免费下载

治愈系AVG

1

下载游戏

点击下载按钮获取安装包

2

运行安装

双击安装包开始安装过程

3

开始游戏

安装完成后启动游戏

