雪月花|Snow Moon Flower封面
雪月花|Snow Moon Flower

历史题材ADV游戏

Ver1.5,官方中文版+DLC

#武侠RPG #官方中文 #动态CV

游戏特色

武侠是通过武术来实现正义的人。 这是一款武侠小说风格的RPG。 武侠世界叫做江湖，武侠地区叫做武林。 主角龙濑是一位冉冉升起的武侠人物，即使是他所属的森普派也非常重视他。 故事开始于龙井保护一个名为Hiiro的女孩，她从邪恶的教派逃脱。 他的师父凛美，他的妹妹徒弟濑树和喜朗。 在与这三位女英雄一起训练的日子里，龙濑参加了武术会议，以测试他的技能。

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

游戏信息

类型

动作冒险
平台 PC / 移动端
语言 中文
大小

约 2GB

系统要求

Windows 10 或更高版本
8GB RAM 内存
GTX 1060 或同等显卡

