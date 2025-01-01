养成要素ADV游戏

影色渐染~阿斯林顿的妹神官

影色渐染玩法说明：為了拯救被魔族血脈詛咒的托莉娜，踏上一段征服魔王的旅途；保護她免遭身邊虎視眈眈者的毒手；掌握合成技術，下地牢，戰強敵，你能及時拯救她嗎？ 在充滿細節的世界中旅行，遇見形形色色的角色，幾乎每個人都有自己的故事和任務。通過製作物品和升級裝備來提升實力。與鎮上的居民交談，搜集任何可能幫助托莉娜的信息，只是她的病情會隨著體內魔血的覺醒不斷惡化。踏出小鎮邊界，尋找稀有材料，探索地下城，與怪物戰鬥。但是，在經歷了一天的冒險之後，別忘了回來照顧托莉娜日益增長的對魔力的渴望--来着影色渐染官网。

