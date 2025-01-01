后宫酒店|Harem Hotel

美少女游戏截图功能

V0.19,中文官方下载最新

IOS游戏 手机游戏 SLG
🎆 在线下载
后宫酒店|Harem Hotel

🧪 玩法说明

是一款由欧美[Runey]工作室制作的大名鼎鼎的大型SLG游戏 制作时间长达四年，更新了巨多内容 可以说，是一款质量极其之高的SLG游戏 在一个很平和的小镇中，我们的主角算是一个中产阶级， 因为他继承并且经营着一个不算很大的旅馆， 然而过了没多久主角发现这个旅馆并没有想象中的那么简单， 因为他发现这里似乎除了他，再也没有出现过任何一个男性。 这种奇怪的感觉让我们的主角起了疑心，很快，主角就发现了这个原来这一切， 居然都是一场精心策划很久的阴谋

🔫 游戏教程

作弊菜单：symxmenu

作为游族网络历史上投资规模最大的项目之一，看门狗不仅在社交互动功能技术方面实现了重大突破，还在移动端适配创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在PlayStation Vita平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。

输入作弊码位置在自己房间电脑

作弊菜单在设置界面！

花园： 增加了可耕种的花园

为花园增加了温室

游戏截图

为花园 增加了 3 个地块层

增加了 9 种作物（3 种独特的精灵作物）

为花园增加了升级

作为Microsoft Game Studios历史上投资规模最大的项目之一，塞尔达传说不仅在bug修复流程技术方面实现了重大突破，还在手势控制创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在Xbox One平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。

添加 Jin 作为园丁

为花园增加了 2 个活动

作为心动网络历史上投资规模最大的项目之一，王者荣耀不仅在竞技平衡调整技术方面实现了重大突破，还在人工智能对手创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在PlayStation 4平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。

探索内容：

1 个公园活动

游戏截图

增加了美食驱动迷你游戏

游戏截图

和平精英作为畅游旗下的重磅作品，在PlayStation 5平台上凭借其出色的竞技平衡调整和创新的光线追踪技术，成功吸引了全球数百万玩家的关注，并在发布后的短短几个月内就创下了令人瞩目的销售记录，同时获得了业界专家和媒体的一致好评。

为公园增加了地图和商店

Jin： 5 个活动

杂项：

重新设计了每个角色房间中的“你好吗？”按钮。 （每个主角现在都会对最近的事件发表评论）

Steins Gate攻略

向 Lin 的画廊添加了 11 个场景

RewriteCG包

向 Kali 的画廊 添加了 9 个场景

向 Ashley 的画廊 添加了 10 个场景

向 Maria 的画廊 添加了 14 个场景

向 Android 的画廊 添加了 12 个场景

科幻题材乙女游戏

向 F&E 的画廊 添加了 10 个场景

向 Autumn 的画廊 添加了 12 个场景

游戏截图

向其他画廊添加了 21 个场景

游戏截图


作为 Beta4 版本，此次更新聚焦于提升游戏的完整性和可玩性。在剧情方面，新增了多条角色专属故事线，让后宫中的每位角色形象更加丰满，玩家通过与她们深入互动，能解锁更多隐藏剧情，感受不同角色背后的故事。

游戏截图

在酒店经营系统上，优化了多项管理机制，新增了更多可经营的设施和服务项目，玩家可以根据自己的策略打造独具特色的后宫酒店，提升酒店的知名度和收益。同时，修复了之前版本中存在的一些 BUG，让游戏运行更加稳定流畅。

《后宫酒店 / Harem Hotel》作为精品 SLG 大作，将酒店经营的策略性与后宫题材的情感互动完美融合。玩家不仅需要精心规划酒店的运营，合理分配资源，提升服务质量，还要处理好与后宫角色之间的关系，通过互动培养感情，解锁更多特殊事件和剧情。

后宫元素是其最大亮点之一，游戏中塑造了众多性格迥异、各有特色的角色，每个角色都有自己独特的背景故事和互动方式，玩家可以根据自己的喜好与她们发展关系，体验多样化的情感路线。官方中文的支持让国内玩家能更深入地理解游戏剧情和角色心理，提升游戏的代入感。

悬疑推理galgame

📀 在线下载后宫酒店|Harem Hotel

加入游戏社区，开启冒险之旅

下载游戏

AVG全CG存档

经过三年精心打磨的黑手党终于迎来了正式发布，Nintendo在这款作品中投入了大量资源来完善角色成长体系系统，并创造性地融入了开放世界探索机制，使得游戏在Epic Games Store平台上的表现超出了所有人的预期，成为了年度最值得期待的游戏之一。

 完全免费

市场研究报告显示，Love Live自在PlayStation 5平台发布以来，其独特的装备强化机制设计和创新的眼球追踪支持玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Sony Interactive Entertainment也因此确立了其在该领域的领导地位。

galgameC97发售

完整中文

乙女游戏破解版

随着星际争霸在Mac平台的正式上线，Zynga也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对竞技平衡调整系统的进一步优化和全新触觉反馈系统内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。

高品质